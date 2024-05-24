Тарас Цимбалюк привітав кохану з її святом — фото

Український актор Тарас Цимбалюк з коханою Світланою Готочкіною. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор Тарас Цимбалюк зворушливо привітав свою кохану рестораторку, власницю бренду одягу та екс-учасницю шоу "Холостяк" Світлану Готочкіну. Артист зібрав зворушливі кадри із їх повсякденного життя.

Фото актор опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Відомий актор привітав свою дівчину Світлану з її святом — днем народження. Цимбалюк поділився спільними кадрами з особистого архіву.

Артист показав, як бізнесвумен виглядає у повсякденному житті, поза камерами. Готочкіна полюбляє вдома доглядати за собою і часто використовує патчі, які прибирають набряки під очима. Тарас Цимаблюк цінує свою кохану та дарує їй квіти.

Актор подякував їй за підтримку та мотивацію і побажав їй залишатися такою ж оптимісткою по життю.

Кохана Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк з коханою Світланою Готочкіною. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк з коханою Світланою Готочкіною. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кохана Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк з коханою Світланою Готочкіною. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"З днем народження, моя унікальна дівчинко! Ти даруєш виключно найкращі емоції! Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш, і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на одній з фотографій у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю!", — привітав дівчину Цимбалюк.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Тарас Цимбалюк показав архівні фото зі школи. А також артист потрапив у конфуз через подарунок коханій.