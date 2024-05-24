Тарас Цымбалюк поздравил любимую с ее праздником.

Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк трогательно поздравил свою любимую ресторатора, владелицу бренда одежды и экс-участницу шоу "Холостяк" Светлану Готочкину. Артист собрал трогательные кадры из их повседневной жизни.

Фото актер опубликовал на своей странице Instagram.

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Известный актер поздравил свою девушку Светлану с ее праздником — днем рождения. Цымбалюк поделился общими кадрами из личного архива.

Артист показал, как бизнесвумен выглядит в повседневной жизни, вне камер. Готочкина любит дома ухаживать за собой и часто использует патчи, которые убирают отеки под глазами. Тарас Цымбалюк ценит свою любимую и дарит цветы.

Актер поблагодарил ее за поддержку и мотивацию и пожелал ей оставаться такой же оптимисткой по жизни.

Возлюбленная Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Возлюбленная Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"С днем рождения, моя уникальная девочка! Ты даришь исключительно лучшие эмоции! Бесконечно благодарю, что рядом, что мотивируешь, и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастливой и оптимистично настроенной, как, например, на одной из фотографий в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю!" — поздравил девушку Цимбалюк.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото из школы. А также артист попал в конфуз из-за подарка любимой.