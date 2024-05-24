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Моя уникальная девочка — Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения

24 мая 2024 15:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тарас Цымбалюк поздравил любимую с ее праздником.
Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк трогательно поздравил свою любимую ресторатора, владелицу бренда одежды и экс-участницу шоу "Холостяк" Светлану Готочкину. Артист собрал трогательные кадры из их повседневной жизни.

Фото актер опубликовал на своей странице Instagram.

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Известный актер поздравил свою девушку Светлану с ее праздником — днем рождения. Цымбалюк поделился общими кадрами из личного архива.

Артист показал, как бизнесвумен выглядит в повседневной жизни, вне камер. Готочкина любит дома ухаживать за собой и часто использует патчи, которые убирают отеки под глазами. Тарас Цымбалюк ценит свою любимую и дарит цветы.

Актер поблагодарил ее за поддержку и мотивацию и пожелал ей оставаться такой же оптимисткой по жизни.

Моя уникальная девочка - Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения - фото 1
Возлюбленная Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Моя уникальная девочка - Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения - фото 2
Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Моя уникальная девочка - Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения - фото 3
Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Моя уникальная девочка - Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения - фото 4
Возлюбленная Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Моя уникальная девочка - Тарас Цымбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения - фото 5
Украинский актер Тарас Цымбалюк с любимой Светланой Готочкиной. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"С днем рождения, моя уникальная девочка! Ты даришь исключительно лучшие эмоции! Бесконечно благодарю, что рядом, что мотивируешь, и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастливой и оптимистично настроенной, как, например, на одной из фотографий в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю!" — поздравил девушку Цимбалюк.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото из школы. А также артист попал в конфуз из-за подарка любимой.

Тарас Цымбалюк
отношения
шоу-бизнес
Любовь
украинские звезды
день рождения

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