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Цимбалюк згадав щасливі шкільні роки та показав архівні фото

8 січня 2024 22:06
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Стас Кожушко
Редактор
Цимбалюк згадав щасливі шкільні роки та показав архівні фото
Актор Тарас Цимбалюк в старших класах. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актор театру та кіно Тарас Цимбалюк згадав в соцмережах свої шкільні роки. Зірка назвав їх прекрасними, безтурботними і фундаментальними. Також уродженець Черкаської області показав архівні фото.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram

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В першу чергу актор подякував дівчатам та хлопцям, фото з якими він опублікував у соцмережі.  За словами Тараса, енергія, яка виникала, коли вони бачились, була неоціненна. В нього відбулося перезавантаження у 9-10-му класах, коли їх розділили на економічні та гуманітарні напрямки.

"По-перше, у моєму житті зʼявились "мої люди" і однодумці у гуморі (це капець як важливо). Зʼявився КВК та подорожі, інтерес до сцени, корсунська дискотека "Август", де можна було подорослішати за пару годин, футбол, епічне відкриття Lineage 2(онлайн-гра), і особистий, інтуїтивний вибір шкільних предметів, що почали нарешті мене цікавити", — зауважив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк в старших класах з друзями. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

За словами Тараса, в 14 років вчитись легше, коли ти усвідомлюєш, що тобі ближче література, географія і історія, ніж інше. Цимбалюк подякував батькам за те, що вони в цьому підтримали його. Хоч вони самі вчителювали у гімназії майбутнього актора.

"Ми кайфували від шкільних років у старших класах, доповнювали одне одного… Наприклад, дуже чекали на обід у столовій(там ми мали 20хв часу, щоб конкретно погнати), репетирували щось постійно, їздили на фестивалі та змагання, часто ходили до компʼютерного клубу, котрий став для нас святим місцем", — написав актор. 

Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк зізнався, що коли він відчує десь запах котлети чи супу зі шкільної їдальні, його раптом наче переносить у 2005-2007 роки.

Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Цимбалюк побажав собі на день народження. Також ми розповідали, що Цимбалюк висловився щодо пропаганди.

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