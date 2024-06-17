Понад 3 млн на військових — в Києві пройшло благодійне шоу "ПОЖЕЖА"

Співак Володимир Дантес, шоумен Олексій Дурнєв та блогер Даша Астаф'єва. Фото: менеджмент артиста

Цими вихідними, 14 червня у столичному "Жовтневому палаці" пройшло шоу "ПОЖЕЖА" від співака Володимира Дантеса та шоумена Олексія Дурнєва. На захід завітало багато зіркових гостей, яким вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень для військових.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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У Києві пройшла офлайн-версія найгарячішого YouTube-шоу від Володимира Дантеса та Олексія Дурнєва. "ПОЖЕЖА". На захід завітало багато відомих українців — MONATIK, Раміна Есхакзай, Даша Астафʼєва, та сама акторка Джозефіна Джексон, Повар Даніл. Відкривав шоу виступ гурту O`Torvald.

На шоу був проведений благодійний аукціон, який провів стендап-комік Василь Байдак, лотами якого стали: сумки "Кохать" від дизайнера Konstantin Kofta, куртка від українського бренду Kozhen, чарки виготовлені з гільз ЗСУ та боксерські битки, підписані Олександром Усиком.

Організаторам вдалося зібрати 3 млн гривень на потреби наших захисників.

Співак Володимир Дантес, шоумен Олексій Дурнєв та стендап-комік Повар Даніл. Фото: менеджмент артиста

Співак Володимир Дантес. Фото: менеджмент артиста

Блогер Даша Астаф'єва. Фото: менеджмент артиста

Блогер Даша Астаф'єва та акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк. Фото: менеджмент артиста

Шоумен Олексій Дурнєв та акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк. Фото: менеджмент артиста

"ПОЖЕЖА" — це унікальний формат виступів, який полягає в абсолютній імпровізації та відсутності сценарію, що дає змогу героям повноцінно поспілкуватися з глядачами та відповісти на їхні провокаційні запитання. Українцям настільки полюбився відвертий, простий і водночас неповторний у своєму роді формат, що шоу Україною стали повноцінним туром навіть за її межами.

Допомогти захисникам і насолодитися жартами шоу зможуть і українці, які зараз живуть у Польщі. Володимир Дантес та Олексій Дурнєв завітають 20 червня до Кракова та 22 червня до Вроцлава.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Володимир Дантес зізнався, чи має він бронювання. А також артист зізнався, чи реагує на хейт у соцмережах.