Володимир Дантес проходить ВЛК — що у шоумена з бронюванням

Співак, шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes

На початку цього місяця шоумен Володимир Дантес показав в сторіз свого Instagram, як він прийшов до ТЦК оновлювати дані. Згодом 35-річний уродженець Харкова поїхав проходити ВЛК в одній з лікарень Київської області.

Чи є в нього бронювання Володимир розповів в новому епізоді "30+" на YouTube-каналі RAMINA.

Читайте також:

Чи є в Дантеса бронювання

У спілкуванні з блогерками Раміною Есхакзай та Оленою Мандзюк Володимир підняв тему, чи слід публічним українцям висвітлювати оновлення даних в ТЦК. Під час бесіди співак розповів деякі деталі власного досвіду.

"Кожен раз, коли було потрібно йти до військкомату, я йшов. В мене не має бронювання, тому що Міністерство культури, дякую за відсутність бронювання для всіх діячів культури (іронічно усміхається в камеру. — Ред.). Тільки для цирку і "Єдиного марафону", — заявив Дантес.

За словами Володимира, через те, що він обмежено придатний, то йому необхідно заново проходити ВЛК. Це стосується всіх чоловіків віком з 18 до 60 років (а також жінок окремих спеціальностей) після набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні (з 18 травня 2024 року).

Дантес зауважив, що він не знає, чи буде його визнано придатним, чи ні. Згідно з документами, в нього заплановане проходження ВЛК до 14 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як емоційно почувається Володимир Дантес останні місяці. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк доєднався до лав ЗСУ.