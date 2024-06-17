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MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ

17 июня 2024 15:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Более 3 млн на военных - в Киеве прошло благотворительное шоу "ПОЖАР"
Певец Владимир Дантес, шоумен Алексей Дурнев и блогер Даша Астафьева. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В эти выходные, 14 июня в столичном "Октябрьском дворце" прошло шоу "ПОЖЕЖА" от певца Владимира Дантеса и шоумена Алексея Дурнева. Мероприятие посетило много звездных гостей, которым удалось собрать более 3 миллионов гривен для военных.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

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В Киеве прошла офлайн-версия горячего YouTube-шоу от Владимира Дантеса и Алексея Дурнева "ПОЖЕЖА". Мероприятие посетили многие известные украинцы — MONATIK, Рамина Эсхакзай, Даша Астафьева, та же актриса Джозефина Джексон, Повар Данил. Открывало шоу выступление группы O`Torvald.

На шоу был проведен благотворительный аукцион, который провел стендап-комик Василий Байдак, лотами которого стали: сумки "Любовь" от дизайнера Konstantin Kofta, куртка от украинского бренда Kozhen, рюмки изготовлены из гильз ВСУ и боксерские битки, подписанные Александром Усиком.

Организаторам удалось собрать 3 млн гривен на нужды наших защитников.

MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ - фото 1
Певец Владимир Дантес, шоумен Алексей Дурнев и стендап-комик Повар Данил. Фото: менеджмент артиста
MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ - фото 2
Певец Владимир Дантес. Фото: менеджмент артиста
MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ - фото 3
Блогер Даша Астафьева. Фото: менеджмент артиста
MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ - фото 4
Блогер Даша Астафьева и актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк. Фото: менеджмент артиста
MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ - фото 5
Шоумен Алексей Дурнев и актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк. Фото: менеджмент артиста

"ПОЖАР" - это уникальный формат выступлений, который заключается в абсолютной импровизации и отсутствии сценария, что позволяет героям полноценно пообщаться со зрителями и ответить на их провокационные вопросы. Украинцам настолько полюбился откровенный, простой и одновременно неповторимый в своем роде формат, что шоу по Украине стали полноценным туром даже за ее пределами.

Помочь защитникам и насладиться шутками шоу смогут и украинцы, которые сейчас живут в Польше. Владимир Дантес и Алексей Дурнев посетят 20 июня Краков и 22 июня Вроцлав.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Владимир Дантес признался, есть ли у него бронирование. А также артист признался, реагирует ли на хейт в соцсетях.

Владимир Дантес
украинские звезды
война
Алексей Дурнев
Даша Астафьева
Женя Галич
военные
благотворительность
Рамина Эсхакзай

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