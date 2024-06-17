Более 3 млн на военных - в Киеве прошло благотворительное шоу "ПОЖАР"

MONATIK, Даша Астафьева и Джозефина Джексон — звездам удалось собрать кругленькую сумму на ВСУ
В эти выходные, 14 июня в столичном "Октябрьском дворце" прошло шоу "ПОЖЕЖА" от певца Владимира Дантеса и шоумена Алексея Дурнева. Мероприятие посетило много звездных гостей, которым удалось собрать более 3 миллионов гривен для военных.
Об этом сообщает менеджмент артиста.
Украинские звезды на благотворительном шоу "ПОЖЕЖА"
В Киеве прошла офлайн-версия горячего YouTube-шоу от Владимира Дантеса и Алексея Дурнева "ПОЖЕЖА". Мероприятие посетили многие известные украинцы — MONATIK, Рамина Эсхакзай, Даша Астафьева, та же актриса Джозефина Джексон, Повар Данил. Открывало шоу выступление группы O`Torvald.
На шоу был проведен благотворительный аукцион, который провел стендап-комик Василий Байдак, лотами которого стали: сумки "Любовь" от дизайнера Konstantin Kofta, куртка от украинского бренда Kozhen, рюмки изготовлены из гильз ВСУ и боксерские битки, подписанные Александром Усиком.
Организаторам удалось собрать 3 млн гривен на нужды наших защитников.
"ПОЖАР" - это уникальный формат выступлений, который заключается в абсолютной импровизации и отсутствии сценария, что позволяет героям полноценно пообщаться со зрителями и ответить на их провокационные вопросы. Украинцам настолько полюбился откровенный, простой и одновременно неповторимый в своем роде формат, что шоу по Украине стали полноценным туром даже за ее пределами.
Помочь защитникам и насладиться шутками шоу смогут и украинцы, которые сейчас живут в Польше. Владимир Дантес и Алексей Дурнев посетят 20 июня Краков и 22 июня Вроцлав.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Владимир Дантес признался, есть ли у него бронирование. А также артист признался, реагирует ли на хейт в соцсетях.
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