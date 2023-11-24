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MONATIK презентував україномовну версію хіта Vitamin D

24 листопада 2023 11:42
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Стас Кожушко
Редактор
MONATIK презентував україномовну версію хіта Vitamin D
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак та волонтер Дмитро Монатік (MONATIK) потішив черговою прем’єрою у проєкті Repaired, в якому перекладає власні хіти українською та дає їм нове звучання. Артист презентував пісню Vitamin D, яку присвятив черговому збору для захисників та захисниць України.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста. 

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Раніше Монатік запустив проєкт Repaired, в рамках якого він викладає, як сам каже, "відремонтовані" легендарні композиції. У світ вже вийшли "Кожний раз", "Мокра", "Те, від чого без тями" та "Сильно". 

Музикант зазначив, що вся його творчість зараз направлена на допомогу нашим хлопцям та дівчатам, які боронять рідні землі. Саме тому, як представник культурної індустрії, він вважає необхідним привертати увагу до зборів всіма можливими творчими способами. 

"Бочка з вітаміном D перетворилася у бочку донатів! І сьогодні кожен, хто приєднається до перегляду кліпу чи прослуховування пісні, прошу, за можливості, залиште не коментар чи лайк, а донат для 76 батальйону, 102 бригади. Це наші захисники на Запорізькому напрямку, котрі боронять українські землі", — зазначив Монатік.

Ціль артиста — 200 тисяч гривень. Також MONATIK, який являється амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", наголосив на тому, що всі благодійні концерти, які зараз відбуваються в Україні є обов’язковою арттерапією.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що, на думку MONATIK, його хейтять. Також ми розповідали, що Настя Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання.

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