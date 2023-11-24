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MONATIK представил украиноязычную версию хита Vitamin D

24 ноября 2023 11:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
MONATIK представил украиноязычную версию хита Vitamin D
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец и волонтер Дмитрий Монатик (MONATIK) порадовал очередной премьерой в проекте Repaired, в котором переводит собственные хиты на украинский язык и дает им новое звучание. Артист представил песню Vitamin D, которую посвятил очередному сбору для защитников и защитниц Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Ранее Монатик запустил проект Repaired, в рамках которого он выкладывает, как сам говорит, "отремонтированные" легендарные композиции. В свет уже вышли "Кожний раз", "Мокра", "Те, від чого без тями" та "Сильно".

Музыкант отметил, что все его творчество сейчас направлено на помощь нашим парням, защищающим родные земли. Именно поэтому как представитель культурной индустрии он считает необходимым привлекать внимание к сборам всеми возможными творческими способами.

"Бочка с витамином D превратилась в бочку донатов! И сегодня каждый, кто присоединится к просмотру клипа или прослушиванию песни, прошу, по возможности, оставьте не комментарий или лайк, а донат для 76 батальона, 102 бригады. Это наши защитники на Запорожском направлении, которые защищают украинские земли", — отметил Монатик.

Цель артиста — 200 тысяч гривен. Также MONATIK, который является послом Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", отметил, что все благотворительные концерты, которые сейчас проходят в Украине являются обязательной арт-терапией.

Напомним, ранее мы писали, за что, по мнению MONATIK, его хейтят. Также мы рассказывали, что Настя Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви.

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