Мовчав півтостоліття — охоронець доньки Єлизавети ІІ розповів про спробу викрадення

Принцеса Анна покидає лікарню після відвідин травмованого охоронця. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Практично 50 років тому принцесу Анну намагались викрасти. Нападника зупинив охоронець доньки Єлизавети ІІ, втім потрапив у лікарню. Ця історія оповита легендами, але нарешті з'явились деталі.

Про це пише Daily Mail.

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Особистий охоронець Джим Бітон доньки Єлизавети ІІ принцеси Анни розповів, що ж сталося у той день.

Take a moment to read this and lets just appreciate what a total bad ass Princess Anne is..on this day in 1974, Ian Ball attempted to kidnap the Royal. When asked to leave the car..she answered in the most British way..'not bloody likely '..what a woman ❤️https://t.co/Bl8uzKuD2Y — The Office of Gln Aterto🦖 Chief Dino Wrangler (@crustilye) March 20, 2024

Зловмисник Ян Болл влаштував засідку на принцесу, коли її з тодішнього чоловіка капітана Марка Філліпса пізно вночі везли Лондоном. Пара поверталсь у в Букінгемський палац після благодійного кінопоказу.

"Ми проїхали приблизно три чверті шляху до торгового центру, і перед нами зупинилася ця біла машина. Цей хлопець Ян Болл, водій білої машини, повернувся до королівського авто. І тут він вистрілив мені в груди. Я спробував вистрілити в нього з пістолета, але промазав, а потім пістолет заклинило", — розповів Бітон.

Від смерті охоронця врятував колишній боксер Ронні Рассел, який випадково проходив повз. Спортсмен вдарив Болла кулаком по голові.

Принцеса Анна відвідує травмованого охоронця. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Однак, охоронець все одно сильно постраждав, уламок від кулі назавжди залишився у його руці.

"Він вистрілив у той момент, коли моя рука піднялася вгору і куля влучила мені в руку. Ми вибили задні двері і Болл вистрілив мені в живіт", — згадує колишній охоронець і додає, що він погрожував застрелити саму принцесу.

Окрім Бітона, постраждав також і фотограф, який намагався сфотографувати принцесу. Їх обох госпіталізували, коли кривдника було затримано. За свій героїзм Джим Бітон був нагороджений Георгіївським хрестом.

Авто принцеси у день спроби викрадення. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Ян Бол визнав вину і досі перебуває в ув'язненні в лікарні Бродмур відповідно до Закону про психічне здоров'я. Під час слідтва він розповів, що готував викрадення багато років і хотів отримати за Анну — три мільйони фунтів стерлінгів. Втім, офіційно переглянути протокол допиту стане можливо лише у 2048 році.

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