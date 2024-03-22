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Мовчав півтостоліття — охоронець доньки Єлизавети ІІ розповів про спробу викрадення

22 березня 2024 22:56
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Мовчав півтостоліття — охоронець доньки Єлизавети ІІ розповів про спробу викрадення
Принцеса Анна покидає лікарню після відвідин травмованого охоронця. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Практично 50 років тому принцесу Анну намагались викрасти. Нападника зупинив охоронець доньки Єлизавети ІІ, втім потрапив у лікарню. Ця історія оповита легендами, але нарешті з'явились деталі.

Про це пише Daily Mail.

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Принцесу Анну хотів викрасти якийсь Ян Болл

Особистий охоронець Джим Бітон доньки Єлизавети ІІ принцеси Анни розповів, що ж сталося у той день. 

Зловмисник Ян Болл влаштував засідку на принцесу, коли її з  тодішнього чоловіка капітана Марка Філліпса пізно вночі везли Лондоном. Пара поверталсь у в Букінгемський палац після благодійного кінопоказу.

"Ми проїхали приблизно три чверті шляху до торгового центру, і перед нами зупинилася ця біла машина. Цей хлопець Ян Болл, водій білої машини, повернувся до королівського авто. І тут він вистрілив мені в груди. Я спробував вистрілити в нього з пістолета, але промазав, а потім пістолет заклинило", — розповів Бітон.

Від смерті охоронця врятував колишній боксер Ронні Рассел, який випадково проходив повз. Спортсмен вдарив Болла кулаком по голові.

Принцеса Анна відвідує травмованого охоронця. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
Принцеса Анна відвідує травмованого охоронця. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Однак, охоронець все одно сильно постраждав, уламок від кулі назавжди залишився у його руці. 

"Він вистрілив у той момент, коли моя рука піднялася вгору і куля влучила мені в руку. Ми вибили задні двері і Болл вистрілив мені в живіт", — згадує колишній охоронець і додає, що він погрожував застрелити саму принцесу.

Окрім Бітона, постраждав також і фотограф, який намагався сфотографувати принцесу. Їх обох госпіталізували, коли кривдника було затримано. За свій героїзм Джим Бітон був нагороджений Георгіївським хрестом.

Авто принцеси у день спроби викрадення. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
Авто принцеси у день спроби викрадення. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Ян Бол визнав вину і досі перебуває в ув'язненні в лікарні Бродмур відповідно до Закону про психічне здоров'я. Під час слідтва він розповів, що готував викрадення багато років і хотів отримати за Анну —  три мільйони фунтів стерлінгів. Втім, офіційно переглянути протокол допиту стане можливо лише у 2048 році.

Нагадаємо, лікарі діагностували рак у Кейт Міддлтон. Також з раком бореться король Чарльз. Раніше ми розповідали про Меган Маркл, яка купається у коштовностях.

королева Єлизавета
викрадення
принцеса Анна
королівська родина
Велика Британія
злочин

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