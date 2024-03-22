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Молчал полвека — охранник дочери Елизаветы II рассказал о попытке похищения

22 марта 2024 22:56
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Молчал полвека — охранник дочери Елизаветы II рассказал о попытке похищения
Принцесса Анна покидает больницу после посещения травмированного охранника. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Практически 50 лет назад принцессу Анну пытались похитить. Нападающего остановил охранник дочери Елизаветы II и после попал в больницу. Эта история окутана легендами, но наконец-то появились детали.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцессу Анну хотел похитить некий Ян Болл

Личный охранник Джим Битон дочери Елизаветы II принцессы Анны рассказал, что же произошло в тот день.

Злоумышленник Ян Болл устроил засаду на принцессу, когда ее с мужем капитана Марка Филлипса поздно ночью везли по Лондону. Пара возвращалась в Букингемский дворец после благотворительного кинопоказа.

"Мы проехали примерно три четверти пути в торговый центр, и перед нами остановилась эта белая машина. Этот парень Ян Болл, водитель белой машины, двинулся к королевскому авто. И тут он выстрелил мне в грудь. Я попытался выстрелить в него из пистолета, но промазал, а потом пистолет заклинило", — рассказал Битон.

От смерти охранника спас случайно проходивший мимо бывший боксер Ронни Рассел. Спортсмен ударил Болла кулаком по голове.

Принцесса Анна посещает травмированного охранника. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
Принцесса Анна посещает травмированного охранника. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Однако охранник все равно сильно пострадал, осколок от пули навсегда остался в его руке.

"Он выстрелил в тот момент, когда моя рука поднялась вверх и пуля попала мне в руку. Мы выбили заднюю дверь и Болл выстрелил мне в живот", — вспоминает бывший охранник и добавляет, что нападавший угрожал застрелить саму принцессу.

Кроме Битона, пострадал также фотограф, пытавшийся сфотографировать принцессу. Их обоих госпитализировали, когда обидчик был задержан. За свой героизм Джим Битон был награжден Георгиевским крестом.

Авто принцессы в день попытки угона. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/
Авто принцессы в день попытки угона. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Ян Бол признал вину и до сих пор находится в заключении в больнице Бродмур в соответствии с Законом о психическом здоровье. В ходе следствия он рассказал, что готовил похищение много лет и хотел получить за Анну три миллиона фунтов стерлингов. Впрочем, официально пересмотреть протокол допроса станет возможно только в 2048 году.

Напомним, врачи диагностировали рак у Кейт Миддлтон. Также с раком сражается король Чарльз. Раньше мы рассказывали о купающейся в драгоценностях Меган Маркл.

королева Елизавета
похищение
принцесса Анна
королевская семья
Великобритания
преступление

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