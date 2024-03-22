Молчал полвека — охранник дочери Елизаветы II рассказал о попытке похищения

Принцесса Анна покидает больницу после посещения травмированного охранника. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Практически 50 лет назад принцессу Анну пытались похитить. Нападающего остановил охранник дочери Елизаветы II и после попал в больницу. Эта история окутана легендами, но наконец-то появились детали.

Об этом пишет Daily Mail.

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Личный охранник Джим Битон дочери Елизаветы II принцессы Анны рассказал, что же произошло в тот день.

Такой момент для чтения этого и года, только похоже, что все плохое принце принцесса Анна является ..on этот день в 1974 году, Ian Ball оправляется в стиле короля. Те, кто подошел к веренице . — The Office of Gln Aterto🦖 Chief Dino Wrangler (@crustilye) 20 марта 2024

Злоумышленник Ян Болл устроил засаду на принцессу, когда ее с мужем капитана Марка Филлипса поздно ночью везли по Лондону. Пара возвращалась в Букингемский дворец после благотворительного кинопоказа.

"Мы проехали примерно три четверти пути в торговый центр, и перед нами остановилась эта белая машина. Этот парень Ян Болл, водитель белой машины, двинулся к королевскому авто. И тут он выстрелил мне в грудь. Я попытался выстрелить в него из пистолета, но промазал, а потом пистолет заклинило", — рассказал Битон.

От смерти охранника спас случайно проходивший мимо бывший боксер Ронни Рассел. Спортсмен ударил Болла кулаком по голове.

Принцесса Анна посещает травмированного охранника. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Однако охранник все равно сильно пострадал, осколок от пули навсегда остался в его руке.

"Он выстрелил в тот момент, когда моя рука поднялась вверх и пуля попала мне в руку. Мы выбили заднюю дверь и Болл выстрелил мне в живот", — вспоминает бывший охранник и добавляет, что нападавший угрожал застрелить саму принцессу.

Кроме Битона, пострадал также фотограф, пытавшийся сфотографировать принцессу. Их обоих госпитализировали, когда обидчик был задержан. За свой героизм Джим Битон был награжден Георгиевским крестом.

Авто принцессы в день попытки угона. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

Ян Бол признал вину и до сих пор находится в заключении в больнице Бродмур в соответствии с Законом о психическом здоровье. В ходе следствия он рассказал, что готовил похищение много лет и хотел получить за Анну три миллиона фунтов стерлингов. Впрочем, официально пересмотреть протокол допроса станет возможно только в 2048 году.

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