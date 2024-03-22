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У Кейт Міддлтон виявили рак

22 березня 2024 20:27
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Анна Сірик
редактор
У Кейт Міддлтон виявили рак
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон нарешті пояснила, куди зникла. Лікар виявили у неї рак.

Про це вона розповіла у соцмережі X.

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Принцеса Уельська повідомила сумні новини. Вона довгий час уникала публічності, втім це було не просто так. Під час операції на черевній порожнині у неї виявили рак. Останні три місяці вона проходить хіміотерапію. 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Допис Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон зізналась, що для неї це стало справжнім шоком. Наразі Кетрін планує зосередитись на лікуванні та повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить її стан здоровʼя.

"Ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але, найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — розповіла принцеса.

Вона записала відеозвернення, щоб прояснити ситуацію, втім тип раку залишила у секреті.

Кейт Міддлтон запевнила, що готова боротися за своє здоров'я і зараз почувається сильною.

"Я почуваюся добре, і з кожним днем стаю сильнішою, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені вилікуватися — на моєму розумі, тілі та настрої. Вільям поруч зі мною і це теж джерело моєї розради та спокою. Кохання, підтримка і доброта багато означають для нас обох", — розповіла принцеса.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон зробили складну операцію на черевній порожнині. Також на рак хворіє і король Чарльз — деталі.

Кейт Міддлтон
хвороба
принц Вільям
королівська родина
онкологія

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