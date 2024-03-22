У Кейт Міддлтон виявили рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон нарешті пояснила, куди зникла. Лікар виявили у неї рак.

Про це вона розповіла у соцмережі X.

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Принцеса Уельська повідомила сумні новини. Вона довгий час уникала публічності, втім це було не просто так. Під час операції на черевній порожнині у неї виявили рак. Останні три місяці вона проходить хіміотерапію.

Допис Кейт Міддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон зізналась, що для неї це стало справжнім шоком. Наразі Кетрін планує зосередитись на лікуванні та повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить її стан здоровʼя.

"Ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але, найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — розповіла принцеса.

Вона записала відеозвернення, щоб прояснити ситуацію, втім тип раку залишила у секреті.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Кейт Міддлтон запевнила, що готова боротися за своє здоров'я і зараз почувається сильною.

"Я почуваюся добре, і з кожним днем стаю сильнішою, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені вилікуватися — на моєму розумі, тілі та настрої. Вільям поруч зі мною і це теж джерело моєї розради та спокою. Кохання, підтримка і доброта багато означають для нас обох", — розповіла принцеса.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон зробили складну операцію на черевній порожнині. Також на рак хворіє і король Чарльз — деталі.