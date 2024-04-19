Престижна нагорода Оскар і BAFTA вже в Україні — деталі

Мстислав Чернов привіз золоту статуетку Оскар в Україну
Український режисер Мстислав Чернов привіз найпрестижніші нагороди Оскар і BAFTA за документальний фільм "20 днів у Маріуполі" до України. Зустріч із творцями стрічки пройшла на столичному вокзалі.
Про це повідомляє Суспільне.
Золота статуетка Оскар вже в Україні
На вокзалі у Києві автори стрічки "20 днів у Маріуполі" поспілкувалися із журналістами.
Зокрема, Мстислав Чернов зазначив, що статуетка Оскар має важливе значення для України у такий непростий час.
"Коли люди потребують надії, такі моменти як "Оскар" дають сил. Вони дають сил нам, військовим, лікарям, не здаватися", — пояснив він.
Один із творців документальної стрічки Євген Малолєтка розповів, що фото та відео зроблені в оточеному окупантами Маріуполі допомогли людям знайти своїх рідних.
Автори стрічки поділилися своїми спогадами від проведених у Європі презентацій документальної стрічки. Вони зізнаються, що багато хто закордоном не вірив у злочини окупантів на території нашої країни і вважали новини про війну фейками.
"Ми намагались довести, що це реальність", — додали творці "20 днів у Маріуполі".
Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "20 днів у Маpіуполі" вже можна переглянути вдома, адже він став доступним на деяких українських стримінгових платформах.
Також Новини.LIVE розповідали про життя Мстислава Чернова і його патріотичну позицію.
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