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Мстислав Чернов привіз золоту статуетку Оскар в Україну

19 квітня 2024 17:33
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Престижна нагорода Оскар і BAFTA вже в Україні — деталі
Український режисер Мстислав Чернов. Фото: twitter.com/arthousetraffic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український режисер Мстислав Чернов привіз найпрестижніші нагороди Оскар і BAFTA за документальний фільм "20 днів у Маріуполі" до України. Зустріч із творцями стрічки пройшла на столичному вокзалі.

Про це повідомляє Суспільне.

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На вокзалі у Києві автори стрічки "20 днів у Маріуполі" поспілкувалися із журналістами.

20 днів в Маруіролі
Зустріч із творцями "20 днів у Маріуполі". Фото: suspilne.media

Зокрема, Мстислав Чернов зазначив, що статуетка Оскар має важливе значення для України у такий непростий час.

"Коли люди потребують надії, такі моменти як "Оскар" дають сил. Вони дають сил нам, військовим, лікарям, не здаватися", — пояснив він.

Один із творців документальної стрічки Євген Малолєтка розповів, що фото та відео зроблені в оточеному окупантами Маріуполі допомогли людям знайти своїх рідних.

Зустріч з творцями "20 днів в Маріуполі"
Зустріч із творцями "20 днів у Маріуполі". Фото: suspilne.media
Оскар на вокзалі у Києві
Зустріч із творцями "20 днів у Маріуполі". Фото: suspilne.media

Автори стрічки поділилися своїми спогадами від проведених у Європі презентацій документальної стрічки.  Вони зізнаються, що багато хто закордоном не вірив у злочини окупантів на території нашої країни і вважали новини про війну фейками.

"Ми намагались довести, що це реальність", — додали творці "20 днів у Маріуполі".

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "20 днів у Маpіуполі" вже можна переглянути вдома, адже він став доступним на деяких українських стримінгових платформах.

Також Новини.LIVE розповідали про життя Мстислава Чернова і його патріотичну позицію.

Оскар
кіно
Маріуполь
окупанти
окупація
війна в Україні
20 днів у Маріуполі

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