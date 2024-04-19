Престижная награда Оскар и BAFTA уже в Украине.

Украинский режиссер Мстислав Чернов. Фото: twitter.com/arthousetraffic/

Украинский режиссер Мстислав Чернов привез самые престижные награды Оскар и BAFTA за документальный фильм "20 дней в Мариуполе" в Украину. Встреча с создателями фильма прошла на столичном вокзале.

Об этом сообщает Суспільне.

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На вокзале в Киеве авторы фильма "20 дней в Мариуполе" пообщались с журналистами.

Встреча с создателями "20 дней в Мариуполе". Фото: suspilne.media

В частности, Мстислав Чернов отметил, что статуэтка Оскар имеет важное значение для Украины в столь непростое время.

"Когда люди нуждаются в надежде, такие моменты как "Оскар" дают сил. Они дают сил нам, военным, врачам, не сдаваться", — пояснил он.

Один из создателей документальной ленты Евгений Малолетка рассказал, что фото и видео сделанные в окруженном оккупантами Мариуполе помогли людям найти своих родных.

Встреча с создателями "20 дней в Мариуполе". Фото: suspilne.media

Встреча с создателями "20 дней в Мариуполе". Фото: suspilne.media

Авторы фильма поделились своими воспоминаниями от проведенных в Европе презентаций документальной картины. Они признаются, что многие за границей не верили в преступления оккупантов на территории нашей страны и считали новости о войне фейками.

"Мы пытались доказать, что это реальность", — добавили создатели "20 дней в Мариуполе".

Напомним, ранее мы писали, что фильм "20 дней в Мариуполе" уже можно посмотреть дома, ведь он стал доступен на некоторых украинских стриминговых платформах.

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