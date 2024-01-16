Музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA

Гурт NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/

Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2024 Дмитро Шуров прокоментував скандал щодо плагіату у пісні гурту NAHABA. Він вважає, що всі звинувачення хибні.

Такий коментар він дав телеграм-каналу "Культурна Прачечна".

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Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров вислови свою думку щодо скандалу.

Гурт NAHABA звинуватили у тому, що їхня конкурсна пісня "GLASSS" це плагіат на творчість російськового гурту 2000-х "Тату". Продюсер здивований, що в українців асоціація виникає саме з такою музикою, а не, наприклад, з канадськими електронщиками Crystal Castle.

"Євробачення" — конкурс популярної пісні, а в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули. Атмосфера пісні, мелодія, біти, прийоми продакшну — все це є невід’ємною частиною хіта і в тому числі від цього трек одразу резонує з масовою аудиторією. Це можна сказати майже про кожну конкурсну пісню. До того ж, трьохнотна мелодія буде завжди схожа на іншу трьохнотну і це не обов’язково робить її плагіатом. Для мене Nahaba — продовжувачі лінії Crystal Castle та Prodigy, але вони роблять це по-своєму, зі своєю власною енергетикою і баченням, які слухач або любить або ні", — пояснив Шуров.

Також Шуров вважає, що дивно звинувачувати в плагіаті лише через те, що автотюн та дісторшн нагадує атмосферу треків старого гурту "Тату".

Скандал навколо NAHABA та креативність їхнього треку зробили свою справу — у пісні вже понад 175 тисяч прослуховувань на YouTube.

Раніше медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024.

Також у мережі розкритикували пісню співака Yaktak для "Євробачення".