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Музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA

16 января 2024 21:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA
Группа NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2024 Дмитрий Шуров прокомментировал скандал по поводу плагиата в песне группы NAHABA. Он считает, что все обвинения ошибочны.

Такой комментарий он дал телеграмм-каналу "Культурная Прачечная".

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Дмитрий Шуров сказал, что NAHABA не похожи на "Тату"

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2024 Дмитрий Шуров высказал свое мнение по поводу скандала.

Группу NAHABA обвинили в том, что их конкурсная песня GLASSS — это плагиат на творчество российской группы 2000-х "Тату". Продюсер удивлен, что у украинцев ассоциация возникает именно с такой музыкой, а не, например, с канадскими электронщиками Crystal Castle.

"Евровидение" — конкурс популярной песни, а в каждом современном хите есть знакомые вещи, которые мы уже раньше слышали. Атмосфера песни, мелодия, биты, приемы продакшна — все это неотъемлемая часть хита и в том числе от этого трек сразу резонирует с массовой аудиторией. Это можно сказать почти о каждой конкурсной песне. К тому же трехнотная мелодия будет всегда похожа на другую трехнотную, и это не обязательно делает ее плагиатом. Для меня Nahaba — продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, со своей собственной энергетикой и видением, которые слушатель любит или нет", — пояснил Шуров.

Также Шуров считает, что странно обвинять в плагиате только потому, что автотюн и дисторшн напоминает атмосферу треков старой группы "Тату".

Скандал вокруг NAHABA и креативность их трека сделали свое дело — в песне уже более 175 тысяч прослушиваний на YouTube.

Ранее медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024.

Также в сети раскритиковали песню певца Yaktak для "Евровидения".

песни
Дмитрий Шуров
украинские звезды
конкурс
Евровидение-2024

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