Медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024

Сцена Євробачення. Фото: Суспільне

Медійний експерт Денис Путінцев дав прогноз щодо переможця на Нацвідборі-2024. Він виділив трьох кандидатів, які на його думку найцікавіші.

Про це він розповів виданню УНІАН.

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Найбільше шансів на перемогу в Alyona Alyona і Jerry Heil

Денис Путінцев вважає, що найбільше шансів у дуету Alyona Alyona і Jerry Heil. Їм для успіху потрібен лише гарний номер, тому що пісня гарна.

"Хороші шанси є у старої гвардії під назвою Alyona Alyona і Jerry Heil. У них досить цікавий трек. І якщо буде правильний performance, то цілком ймовірно, що вони можуть гідно представити нашу країну на Євробаченні", — сказав експерт.

Melovin знову може поїхати на Євробачення

Путінцев вважає, що за перше місце може поборотися і співак Melovin. Він досвідчений і дуже екстравагантний.

"Він вже брав участь у Євробаченні, тому це великий для нього плюс. Він знає конкурс зсередини, і він на цьому робить акцент. Його пісня в музичному плані конкретно підходить для Євробачення. Знаючи, який він яскравий персонаж, він не підкачає", — сказав Денис.

Також на перемогу може претендувати колектив NAHABA

Трійку фаворитів експерта закриває колектив NAHABA, який вже потрапив у скандал. Українці почули в їхній конкурсній пісні знайому мелодію з треку "Нас не догонят" російської групи "Тату" і звинуватили в плагіаті

"Так, дуже схожі пісні, але якщо все правильно обіграти, правильно подати на сцені і додати, що один з учасників групи служить в ЗСУ, то у них є всі шанси. Ця істерія і крик про те, що відбувається і куди дивиться вся Європа, може мати правильну для нас історію", — зазначив експерт.

Раніше шанси на перемогу України у Євробаченні збільшилися після анонсу пісень учасників.

Також YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024.