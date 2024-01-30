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На фронті загинув актор театру Володимир Федінчук

30 січня 2024 01:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Володимир Федінчук, який був актором Рівненського обласного музично-драматичного театру, загинув на фронті. Він воював на Донецькому напрямку.
Актор Володимир Федінчук. Фото: Facebook
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Володимир Федінчук, який був актором Рівненського обласного музично-драматичного театру, загинув на фронті. Він воював на Донецькому напрямку.

Сумну новину повідомив мер Рівного Олександр Третяк у своєму Facebook.

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"Гинуть кращі з кращих"

Володимир Федінчук загинув 22 січня у боях під Михайлівкою, Донецька область. Захисника не стало на 32-му році життя.

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", — написав Олександр Третяк.

 

Володимир Федінчук у 2012 року закінчив Теребовлянське вище училище культури, а 2015-го — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". Актор працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. З 2016 року він став актором Рівненського обласного музично-драматичного театру.

 

Володимир Федінчук грав у таких виставах, як "Зерносховище", "Енеїда", "Скрудж. Різдвяна історія" та інших.

Нагадаємо, в Одесі від зупинки серця помер відомий український актор

Також ми писали, що помер народний артист України Віталій Білоножко.

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ЗСУ
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