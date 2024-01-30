Актор Володимир Федінчук. Фото: Facebook

Володимир Федінчук, який був актором Рівненського обласного музично-драматичного театру, загинув на фронті. Він воював на Донецькому напрямку.

Сумну новину повідомив мер Рівного Олександр Третяк у своєму Facebook.

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"Гинуть кращі з кращих"

Володимир Федінчук загинув 22 січня у боях під Михайлівкою, Донецька область. Захисника не стало на 32-му році життя.

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", — написав Олександр Третяк.

Володимир Федінчук у 2012 року закінчив Теребовлянське вище училище культури, а 2015-го — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". Актор працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. З 2016 року він став актором Рівненського обласного музично-драматичного театру.

Володимир Федінчук грав у таких виставах, як "Зерносховище", "Енеїда", "Скрудж. Різдвяна історія" та інших.

Нагадаємо, в Одесі від зупинки серця помер відомий український актор.

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