Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Одесі від зупинки серця помер відомий український актор arrow

В Одесі від зупинки серця помер відомий український актор

21 січня 2024 22:39
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
В Одесі від зупинки серця помер відомий український актор
Євген Хаїт. Фото: Instagram Євгена Хаїта
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Помер український актор, відомий з "Джентельмен-шоу", та сатирист Євген Хаїт. У нього вранці зупинилося серце.

Сумну звістку повідомив друг артиста Олег Філімонов

Читайте також:

Євген Хаїт помер від зупинки серця, хоча воно його не турбувало

Відомий актор та сценарист "Голі та смішні" Євген Хаїт помер в рідній Одесі. Це сталося вранці 21 січня.

"Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник, сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серце він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з наших після гастролей часів КВК", — написав його друг Олег Філімонов.

Прощання з Євгеном відбудеться у фойє Одеської кіностудії у 23 січня о 12:00. Поховають його на Таїровському цвинтарі.

Євген Хаїт почав свою кар'єру, як учасник команди КВУ Одеського державного університету (зараз Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, — ред.).

З 1991 по 1999 рік він був художнім керівникм гумористичного "Джентльмен-шоу", у якому ведучим був Олег Філімонов. Також він працював сценаристом у шоу "Голі та смішні".

Раніше у голлівудського актора Адама Сендлера помер близький друг.

Також помер барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак.

Одеса
смерть
актори
похорон
українські зірки
гумор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

Актуальне по темі