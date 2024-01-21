В Одесі від зупинки серця помер відомий український актор
Помер український актор, відомий з "Джентельмен-шоу", та сатирист Євген Хаїт. У нього вранці зупинилося серце.
Сумну звістку повідомив друг артиста Олег Філімонов.
Євген Хаїт помер від зупинки серця, хоча воно його не турбувало
Відомий актор та сценарист "Голі та смішні" Євген Хаїт помер в рідній Одесі. Це сталося вранці 21 січня.
"Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник, сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серце він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з наших після гастролей часів КВК", — написав його друг Олег Філімонов.
Прощання з Євгеном відбудеться у фойє Одеської кіностудії у 23 січня о 12:00. Поховають його на Таїровському цвинтарі.
Євген Хаїт почав свою кар'єру, як учасник команди КВУ Одеського державного університету (зараз Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, — ред.).
З 1991 по 1999 рік він був художнім керівникм гумористичного "Джентльмен-шоу", у якому ведучим був Олег Філімонов. Також він працював сценаристом у шоу "Голі та смішні".
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