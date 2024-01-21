В Одесі від зупинки серця помер відомий український актор

Євген Хаїт. Фото: Instagram Євгена Хаїта

Помер український актор, відомий з "Джентельмен-шоу", та сатирист Євген Хаїт. У нього вранці зупинилося серце.

Сумну звістку повідомив друг артиста Олег Філімонов.

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Відомий актор та сценарист "Голі та смішні" Євген Хаїт помер в рідній Одесі. Це сталося вранці 21 січня.

"Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник, сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серце він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з наших після гастролей часів КВК", — написав його друг Олег Філімонов.

Прощання з Євгеном відбудеться у фойє Одеської кіностудії у 23 січня о 12:00. Поховають його на Таїровському цвинтарі.

Євген Хаїт почав свою кар'єру, як учасник команди КВУ Одеського державного університету (зараз Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, — ред.).

З 1991 по 1999 рік він був художнім керівникм гумористичного "Джентльмен-шоу", у якому ведучим був Олег Філімонов. Також він працював сценаристом у шоу "Голі та смішні".

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