Владимир Фединчук, являвшийся актером Ровенского областного музыкально-драматического театра, погиб на фронте. Он воевал на Донецком направлении.

Актер Владимир Фединчук. Фото: Facebook

Владимир Фединчук, который был актером Ровенского областного музыкально-драматического театра, погиб на фронте. Он воевал на Донецком направлении.

Печальную новость сообщил мэр Ровно Александр Третьяк в своем Facebook.

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"Гибнут лучшие из лучших"

Владимир Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой, Донецкая область. Защитника не стало на 32-м году жизни.

"К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — написал Александр Третьяк.

Владимир Фединчук в 2012 году окончил Теребовлянское высшее училище культуры, а в 2015-м — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". Актер работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года он стал актером Ровенского областного музыкально драматичного театра.

Владимир Фединчук играл в таких спектаклях, как "Зернохранилище", "Энеида", "Скрудж. Рождественская история" и другие.

Напомним, в Одессе от остановки сердца скончался известный украинский актер.

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