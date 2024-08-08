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На фронті загинув герой кліпу Наталки Карпи

8 серпня 2024 17:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Росіяни вбили молодого захисника, який знявся у кліпі Наталки Карпи
Захисник Михайло Потапов. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталка Карпа повідомила шанувальникам трагічну новину. Від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, помер зірка її кліпу, захисник Михайло Потапов.

Про це виконавиця розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про Михайла Потапова

Зірка з болем пригадала зйомки свого кліпу "Жінка, що тебе чекає", де молодий військовий, який на кадрах відео вчив її стріляти, загинув від несумісних із життям травм, які отримав на полі бою.

"Скільки всього розповідав, як боронив свою землю, як він любив свою країну... Плачу, серце на шматки. Господи, йому жити, творити сім'ю, народжувати дітей, кохати...", — написала виконавиця.

На фронті загинув герой кліпу Наталки Карпи - фото 1
Співачка Наталка Карпа із полеглим захисником Михайлом Потаповим. Фото: скриншот YouTube

Михайло Потапов навчався в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На початку війни хлопець без вагань став на захист Батьківщини. Під час виконання бойової задачі був поранений та перебував на лікуванні в госпіталі. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя Героя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер молодий актор "Театру на Подолі" Дар'юш Есламі. Також ми розповідали, що мама голлівудської акторки Шеннен Догерті висловилася про смерть знаменитої доньки.

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