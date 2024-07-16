Матір Шеннен Догерті оплакує смерть доньки — деталі

Мама Шеннен Догерті висловилася про смерть доньки
Мати акторки Шеннен Догерті Роза оплакує втрату своєї прекрасної доньки, яка пішла з життя у віці 53 років після складної боротьби з раком. Вона вдячна усім за підтримку.
Про це пише Page Six.
Роза Догерті оплакує смерть доньки
Мати Шеннен Догерті вийшла на зв'язок через кілька днів після смерті найріднішої людини та подякувала шанувальникам за підтримку.
"Вона моя прекрасна дівчинка і моє серце. Наша сім'я хоче подякувати всім, хто виявляв любов і підтримку нашій Шеннен протягом усього її життя. Ми дуже вдячні", — сказала Роза Догерті в інтерв'ю People.
Шеннен Догерті вперше діагностували рак молочної залози в березні 2015 року. Шанувальникам стало відомо про її важку хворобу лише тоді, коли вона подала до суду на своїх колишніх бізнес-менеджерів за те, що вони нібито неправильно розпоряджалися її грошима і допустили втрату її медичної страховки. Через втрату часу, онкологію діагностували на пізній стадії.
Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Усі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в мережі з'явились останні прижиттєві фото Шеннен Догерті.
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