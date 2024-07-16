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Мама Шеннен Догерті висловилася про смерть доньки

16 липня 2024 10:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Матір Шеннен Догерті оплакує смерть доньки — деталі
Американська акторка Шеннен Догерті з мамою Розою. Фото: Instagram/theshando
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Мати акторки Шеннен Догерті Роза оплакує втрату своєї прекрасної доньки, яка пішла з життя у віці 53 років після складної боротьби з раком. Вона вдячна усім за підтримку.

Про це пише Page Six.

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Роза Догерті оплакує смерть доньки

Мати Шеннен Догерті вийшла на зв'язок через кілька днів після смерті найріднішої людини та подякувала  шанувальникам за підтримку.

"Вона моя прекрасна дівчинка і моє серце. Наша сім'я хоче подякувати всім, хто виявляв любов і підтримку нашій Шеннен протягом усього її життя. Ми дуже вдячні", — сказала Роза Догерті в інтерв'ю People.

Роза Догерті оплакує смерть доньки
Американська акторка Шеннен Догерті зі своєю матір'ю Розою. Фото: Instagram/theshando

Шеннен Догерті вперше діагностували рак молочної залози в березні 2015 року. Шанувальникам стало відомо про її важку хворобу лише тоді, коли вона подала до суду на своїх колишніх бізнес-менеджерів за те, що вони нібито неправильно розпоряджалися її грошима і допустили втрату її медичної страховки. Через втрату часу, онкологію діагностували на пізній стадії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Усі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в мережі з'явились останні прижиттєві фото Шеннен Догерті.

смерть рак родина Шеннен Доерті похорон закордонні зірки онкологія

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