Россияне убили молодого защитника, снявшегося в клипе Наталки Карпы

Защитник Михаил Потапов. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица Наталья Карпа сообщила поклонникам трагическую новость. От ранения, полученного при выполнении боевого задания, умер звезда ее клипа, защитник Михаил Потапов.

Об этом исполнительница рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Звезда с болью вспомнила съемки своего клипа "Жінка, що тебе чекає", где молодой военный, который на кадрах видео учил ее стрелять, погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных на поле боя.

"Сколько всего рассказывал, как защищал свою землю, как он любил свою страну... Плачу, сердце в клочья. Господи, ему жить, творить семью, рожать детей, любить...", — написала исполнительница.

Певица Наталья Карпа с павшим защитником Михаилом Потаповым. Фото: скриншот YouTube

Михаил Потапов учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В начале войны парень без колебаний встал на защиту Родины. Во время выполнения боевой задачи был ранен и находился на лечении в госпитале. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь Героя.

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