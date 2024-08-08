Россияне убили молодого защитника, снявшегося в клипе Наталки Карпы

На фронте погиб герой клипа Наталки Карпы
Известная украинская певица Наталья Карпа сообщила поклонникам трагическую новость. От ранения, полученного при выполнении боевого задания, умер звезда ее клипа, защитник Михаил Потапов.
Об этом исполнительница рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Что известно о Михаиле Потапове
Звезда с болью вспомнила съемки своего клипа "Жінка, що тебе чекає", где молодой военный, который на кадрах видео учил ее стрелять, погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных на поле боя.
"Сколько всего рассказывал, как защищал свою землю, как он любил свою страну... Плачу, сердце в клочья. Господи, ему жить, творить семью, рожать детей, любить...", — написала исполнительница.
Михаил Потапов учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В начале войны парень без колебаний встал на защиту Родины. Во время выполнения боевой задачи был ранен и находился на лечении в госпитале. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь Героя.
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