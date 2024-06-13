Кевін Спейсі розплакався під час ток-шоу через те, що втратить будинок

Американський актор Кевін Спейсі. Фото: скриншот

Зірка серіалу "Картковий будинок", популярний американський актор Кевін Спейсі розплакався під час ефіру після того, як розповів, що перебуває на межі банкрутства. Його будинок у Балтіморі, штат Мериленд у Сполучених Штатах Америки, виставили на аукціон у зв'язку з мільйонними боргами через судові витрати.

Про це Кевін Спейсі розповів в ток-шоу журналіста Пірса Моргана у вівторок, 11 червня.

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Кевін Спейсі розплакався під час токшоу

Спейсі опинився на межі банкрутства після того, як його будинок виставили на аукціон. Актор зізнався, що усі гроші пішли на судові витрати у справі про сексуальне насильство.

На запитання ведучого, де наразі живе Спейсі, той відповів, що не впевнений, де зараз буде мешкати.

"Отже, відповідь на це запитання така: я не зовсім упевнений, де я житиму зараз, але я був у Балтіморі відтоді, як ми почали знімати там "Картковий будиночок", — зізнався актор.

Після перших звинувачень у сексуальних домаганнях у 2017 році він двічі уникнув банкрутства. Netflix звільнив його після звинувачення у розбещенні актора Ентоні Реппа, коли той був у віці 14 років, а Спейсі було 26. Однак 2021 року суд зобов'язав зірку сплатити близько 31 мільйона доларів сервісу, який зняв серіал "Картковий будинок", та пізніше актор домовився з Media Rights Capital щодо сплати одного мільйона.

Наразі в Спейсі практично не залишилося грошей, оскільки на зйомки актора не беруть, також він має мільйонні борги.

Що відомо про Кевіна Спейсі

Життя Кевін Спейсі змінилося після звинувачень у сексуальних домаганнях. У липні торік актор постав перед судом Королівського суду Саутварка через дев'ять звинувачень у сексуальних злочинах, проти нього виступали четверо чоловіків. Спейсі категорично заперечував їхні слова, і присяжні його виправдали.

Кевін Спейсі має дві премії "Оскар": за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Звичайні підозрювані" 1996 року і за найкращу чоловічу роль у фільмі "Краса по-американськи" у 2000 році, за що також отримав премію Bafta. Крім того, Спейсі також дуже відомий за популярним серіалом "Картковий будинок".

Нагадаємо, що сина президента США Джо Байдена — Хантера звинувачують у незаконному зберіганні зброї. 2018 року він збрехав, коли купував зброю, що не вживає наркотиків. Американський президент відреагував на цей інцидент.