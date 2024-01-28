Кевін Спейсі залишився без розкішного маєтку після скандалу з домаганнями

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

Маєток у Балтіморі, який раніше належав Кевіну Спейсі, піде з молотка за понад 5,6 мільйона доларів після того, як актор не виплатив іпотеку через скандал із домаганнями. Спейсі таємно проживав у нерухомості на березі річки, коли він знімався у шоу Netflix "Картковий будиночок".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кевін Спейсі втратив житло через борги

Спейсі майже на рік прострочив свої платежі, що призвело до того, що суддя схвалив продаж домівки в серпні минулого року. Аукціон відбудеться 29 лютого. Будинок на набережній коштує 5,65 мільйона доларів. П’ятиповерховий будинок може похвалитися шістьма спальнями, сімома ванними кімнатами та приватним місцем в історичному морському порту Балтімора Іннер-Харбор.

У 2019 році Спейсі неодноразово помічали на території площею понад 9000 квадратних футів. Це помешкання здавалося ідеальним для власника будинку, який хоче жити у відокремленому закритому селищі.

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Будинок Кевіна Спейсі продадуть на аукціоні. Фото: 2017 MRIS

Відповідно до судових документів через The Baltimore Banner, "уся або більшість" нерухомості, придбаної Спейсі, була структурована для захисту його "конфіденційності та безпеки".

Будинок в Балтиморі був поряд зі зйомкою шоу Netflix "Картковий будинок", де він грав вигаданого президента США Френка Андервуда протягом п’яти сезонів, перш ніж його звинуватили в насильстві.

Красиві дерев’яні гвинтові сходи, приватний ліфт вражають вишуканим стилем. Будинок також підходить для великих заходів, оскільки помешкання може вмістити понад 300 людей. Включає розкішні зручності: сауну, домашній кінотеатр, веранди та терасу на даху з видом на гавань. На території також є гараж на чотири машини, який може стати місцем для зберігання невеликого човна.

Нагадаємо, у мережі з'явилися невідомі фотографії приголомшливого будинку Ліонеля Мессі.

Раніше стало відомо, хто з зірок заробив найбільше на продажі свого мегамаєтку.