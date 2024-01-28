Кевін Спейсі залишився без розкішного маєтку після скандалу з домаганнями
Маєток у Балтіморі, який раніше належав Кевіну Спейсі, піде з молотка за понад 5,6 мільйона доларів після того, як актор не виплатив іпотеку через скандал із домаганнями. Спейсі таємно проживав у нерухомості на березі річки, коли він знімався у шоу Netflix "Картковий будиночок".
Про це пише Daily Mail.
Кевін Спейсі втратив житло через борги
Спейсі майже на рік прострочив свої платежі, що призвело до того, що суддя схвалив продаж домівки в серпні минулого року. Аукціон відбудеться 29 лютого. Будинок на набережній коштує 5,65 мільйона доларів. П’ятиповерховий будинок може похвалитися шістьма спальнями, сімома ванними кімнатами та приватним місцем в історичному морському порту Балтімора Іннер-Харбор.
У 2019 році Спейсі неодноразово помічали на території площею понад 9000 квадратних футів. Це помешкання здавалося ідеальним для власника будинку, який хоче жити у відокремленому закритому селищі.
Відповідно до судових документів через The Baltimore Banner, "уся або більшість" нерухомості, придбаної Спейсі, була структурована для захисту його "конфіденційності та безпеки".
Будинок в Балтиморі був поряд зі зйомкою шоу Netflix "Картковий будинок", де він грав вигаданого президента США Френка Андервуда протягом п’яти сезонів, перш ніж його звинуватили в насильстві.
Красиві дерев’яні гвинтові сходи, приватний ліфт вражають вишуканим стилем. Будинок також підходить для великих заходів, оскільки помешкання може вмістити понад 300 людей. Включає розкішні зручності: сауну, домашній кінотеатр, веранди та терасу на даху з видом на гавань. На території також є гараж на чотири машини, який може стати місцем для зберігання невеликого човна.
Нагадаємо, у мережі з'явилися невідомі фотографії приголомшливого будинку Ліонеля Мессі.
Раніше стало відомо, хто з зірок заробив найбільше на продажі свого мегамаєтку.
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