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На грани банкротства — звезда "Карточного домика" Кевин Спейси расплакался во время ток-шоу

13 июня 2024 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кевин Спейси расплакался во время ток-шоу из-за того, что потеряет дом
Американский актер Кевин Спейси. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Звезда сериала "Карточный дом", популярный американский актер Кевин Спейси расплакался во время эфира после того, как рассказал, что находится на грани банкротства. Его дом в Балтиморе, штат Мериленд в Соединенных Штатах Америки, выставили на аукцион в связи с миллионными долгами из-за судебных издержек.

Об этом Кевин Спейси рассказал в ток-шоу журналиста Пирса Моргана во вторник, 11 июня.

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Кевин Спейси расплакался во время токшоу

Спейси оказался на грани банкротства после того, как его здание было выставлено на аукцион. Актер признался, что все деньги пошли на судебные издержки по делу о сексуальном насилии.

На вопрос ведущего, где живет Спейси, тот ответил, что не уверен, где сейчас будет проживать.

"Итак, ответ на этот вопрос таков: я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там "Карточный домик", — признался актер.

После первых обвинений в сексуальных притязаниях в 2017 году он дважды избежал банкротства. Netflix уволил его после обвинения в развращении актера Энтони Рэппа, когда он был в возрасте 14 лет, а Спейси было 26. Однако в 2021 году суд обязал звезду оплатить около 31 миллиона долларов сервису, снявшему сериал "Карточный домик", и позже актер договорился с Media Rights Capital по оплате одного миллиона.

На данный момент в Спейси практически не осталось денег, поскольку на съемки актера не берут, также у него миллионные долги.

Что известно о Кевине Спейси

Жизнь Кевина Спейси изменилась после обвинений в сексуальных притязаниях. В июле в прошлом году актер предстал перед судом Королевского суда Саутварка из-за девяти обвинений в сексуальных преступлениях, против него выступали четверо мужчин. Спейси категорически отрицал их слова, и присяжные его оправдали.

У Кевина Спейси две премии "Оскар": за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Обычные подозреваемые" 1996 года и за лучшую мужскую роль в фильме "Красота по-американски" в 2000 году, за что также получил премию Bafta. Кроме того, Спейси также очень известен по популярному сериалу "Карточный домик".

Напомним, что сын президента США Джо Байден — Хантер обвиняется в незаконном хранении оружия. В 2018 году он соврал, когда покупал оружие, что не употребляет наркотики. Американский президент отреагировал на этот инцидент.

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