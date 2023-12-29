На телебаченні вперше покажуть найкасовіший український мультфільм "Мавка"

Героїня мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

На телебаченні вперше покажуть найкасовіший український кінопроєкт за всю історію незалежного українського кінематографа — "Мавка. Лісова пісня".

Про це повідомляють на сайті телеканалу 1+1.

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Довгоочікувана телепрем'єра

​1 січня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться всеукраїнська телепрем’єра найкасовішого українського анімаційного фільму за часів Незалежності "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad, FILM.UAGroup.

В Україні "Мавка" здобула величезний успіх, встановивши рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квитків за часів Незалежності. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом в кінопрокаті України за усі часи, залишивши позаду голлівудські анімаційні хіти від Disney, Pixar та інших. На батьківщині касові збори склали понад 150 мільйонів гривень.

Героїня мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Проект створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів з української міфології. Цікавий факт, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" увійшла у топ-5 запитів в Google за 2023 рік.

Також це перший український анімаційний фільм, який вийшов у надширокий світовий кінопрокат: мультфільм побачили на великих екранах в 148 країнах світу. Більше всього квитків було придбано у Франції — понад півмільйона. Загальні касові збори сягнули позначки в понад 20 мільйонів доларів.

Герої мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Герої анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" заговорили голосами топових українських зірок. Мавку озвучила актриса Наталка Денисенко. Рухи та пластику Берегині Лісу подарувала прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар. А співачка Христина Соловій виконала у мультфільмі дві Мавчині пісні.

Також відомо, що озвучили героїв Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Юлія Саніна Олег Скрипка, Олег Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула.

Нагадаємо, у Google назвали ТОП кінозапитів українців у 2023 році.

Також ми писали, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" отримав свою першу кінонагороду.