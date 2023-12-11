У Google назвали ТОП кінозапитів українців у 2023 році

Постер до фільму "Оппенгеймер". Фото: instagram.com/oppenheimermovie/

Компанія Google поділилася рейтингом пошукових запитів українців. Як і весь світ, жителі нашої країни цікавили фільми "Барбі", "Оппенгеймер" та серіал "Гарний лікар".

Про це пише Google.

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"Барбі" та "Оппенгеймер" цікавили українців найбільше у 2023 році

У категорії "Фільми" у 2023 році першу сходинку серед вподобань українців посідає новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Картина розповідає про історію створення атомної бомби. Також українці шукали інформацію про анімаційний фільм "Мавка" та найприбутковіший фільм року "Барбі".

1. Оппенгеймер

2. Аватар 2: Шлях води

3. Мавка

4. Форсаж 10

5. Джон Уік 4

6. Барбі

7. П'ять ночей у Фредді

8. Люксембург, Люксембург

9. Чебурашка

10. Вартові галактики 3



Найбільше вподобань серед наших співвітчизників здобув серіал "Венздей". Також українці цього року цікавилися новими сезонами серіалів "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак".

1. Венздей

2. Гарний лікар

3. Криваві квіти

4. Будиночок на щастя, 4 сезон

5. Мандалорець

6. Зимородок

7. Слово пацана

8. Король Талси

9. Джинні й Джорджія, 2 сезон

10. Відьмак, 3 сезон

Нагадаємо, через чотири роки після того, як Роберт Дауні-молодший востаннє зіграв Залізну людину, президент Marvel Кевін Файгі пояснив, чому актор ледь не втратив роль. Також стало відомо, чому він ніколи не повернеться до неї.

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