Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На телевидении впервые покажут самый кассовый украинский мультфильм "Мавка" arrow

На телевидении впервые покажут самый кассовый украинский мультфильм "Мавка"

29 декабря 2023 20:59
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
На телевидении впервые покажут кассовый украинский мультфильм "Мавка"
Героиня мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На телевидении впервые покажут самый кассовый украинский кинопроект за всю историю независимого украинского кинематографа — "Мавка. Лісова пісня".

Об этом сообщают на сайте телеканала 1+1 .

Читайте также:

Долгожданная телепремьера

1 января в 20:00 на телеканале "1+1 Україна" состоится всеукраинская телепремьера самого кассового украинского анимационного фильма во времена Независимости "Мавка. Лісова пісня". производства студии Animagrad, FILM.UA Group.

 

В Украине "Мавка" преуспела, установив рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и количеству проданных билетов во времена Независимости. Мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в кинопрокате Украины за все времена, оставив позади голливудские анимационные хиты от Disney, Pixar и других. На родине кассовые сборы составили более 150 миллионов гривен.

 

Героиня мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Проект создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и образов украинской мифологии. Интересный факт, анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" вошла в топ-5 запросов у Google за 2023 год.

Это первый украинский анимационный фильм, который вышел в сверхширокий мировой кинопрокат: мультфильм увидели на больших экранах в 148 странах мира. Больше всего билетов было приобретено во Франции — более полумиллиона. Общие кассовые сборы достигли отметки более чем в 20 миллионов долларов.

 

Герои мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Герои анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня" заговорили голосами топовых украинских звезд. Мавку озвучила актриса Наталья Денисенко. Движения и пластику главной героине подарила прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Кухар. А певица Христина Соловий исполнила в мультфильме две песни «Мавки».

 

Также известно, что озвучили героев Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Юлия Санинаб Олег Скрипка, Олег Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула.

Напомним, в Google назвали ТОП-кинозапросов украинцев в 2023 году.

Также мы писали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" получил свою первую кинонаграду.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме