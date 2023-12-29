На телевидении впервые покажут кассовый украинский мультфильм "Мавка"

Героиня мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

На телевидении впервые покажут самый кассовый украинский кинопроект за всю историю независимого украинского кинематографа — "Мавка. Лісова пісня".

Об этом сообщают на сайте телеканала 1+1 .

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Долгожданная телепремьера

1 января в 20:00 на телеканале "1+1 Україна" состоится всеукраинская телепремьера самого кассового украинского анимационного фильма во времена Независимости "Мавка. Лісова пісня". производства студии Animagrad, FILM.UA Group.

В Украине "Мавка" преуспела, установив рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и количеству проданных билетов во времена Независимости. Мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в кинопрокате Украины за все времена, оставив позади голливудские анимационные хиты от Disney, Pixar и других. На родине кассовые сборы составили более 150 миллионов гривен.

Героиня мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Проект создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и образов украинской мифологии. Интересный факт, анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" вошла в топ-5 запросов у Google за 2023 год.

Это первый украинский анимационный фильм, который вышел в сверхширокий мировой кинопрокат: мультфильм увидели на больших экранах в 148 странах мира. Больше всего билетов было приобретено во Франции — более полумиллиона. Общие кассовые сборы достигли отметки более чем в 20 миллионов долларов.

Герои мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Герои анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня" заговорили голосами топовых украинских звезд. Мавку озвучила актриса Наталья Денисенко. Движения и пластику главной героине подарила прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Кухар. А певица Христина Соловий исполнила в мультфильме две песни «Мавки».

Также известно, что озвучили героев Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Юлия Санинаб Олег Скрипка, Олег Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула.

Напомним, в Google назвали ТОП-кинозапросов украинцев в 2023 году.

Также мы писали, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" получил свою первую кинонаграду.