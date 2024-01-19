На тлі чуток про розлучення Саніної та Бебка The Hardkiss оголосили європейський тур

Гурт The Hardkiss. Фото: Instagram/the_hardkiss

Наприкінці минулого року в мережі почала ширитися інформація про розлучення учасників гурту The Hardkiss Юлії Саніної та Вала Бебка. Тоді менеджмент рокерів спростував чутки. А тепер музиканти оголосили про дати першої частини європейського туру.

Про це повідомляється в соцмережах The Hardkiss.

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Перший концерт рокери відіграють 25 травня в бельгійському місті Антверпен. Також The Hardkiss виступлять в містах Німеччини та столицях Чехії та Португалії. Графік не фінальний, очікується додавання нових міст.

Під час повномасштабної війни рокери не виступають в Україні через безпеку своїх фанатів. Перед війною, влітку 2021-го, The Hardkiss мали дати масштабний концерт на НСК "Олімпійський" в столиці. Продаж квитків відкрився ще 2020 року. Втім 2021-го шоу перенесли через продовження карантину COVID-19.

В коментарях під новим дописом рокерів запитали, коли очікувати на концерти в Україні та що робити з квитками, придбаними на стадіонне шоу. На що учасники The Hardkiss заінтригували: вже незабаром запропонують фанатам новий формат концерту.

Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Саніна стала однією з ведучих Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Юлія Саніна залишила рецензію на серіал платформи Netflix про Девіда Бекхема.