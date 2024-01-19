Здивували — стали відомі імена ведучих Нацвідбору на Євробачення-2024

Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Оголошено імена ведучих фіналу Національного відбору на "Євробачення-2024". Ними стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний "голос" пісенного конкурсу в Україні — Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Про це повідомляє Суспільне.

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У фіналі Національного відбору 3 лютого ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах. Вести бекстейдж та перед шоу Нацвідбору буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".

"Знаєте, цьогоріч я закриваю вже майже друге десятиліття роботи на Євробаченні, тому якщо для когось найважливіші дні у році — це день народження, Новий рік чи Великдень, то для мене це дні, коли відбуваються Національні відбори та міжнародні фінали "дорослого" та Дитячого Євробачення. Тож само собою, бути ведучим Нацвідбору для мене надзвичайно важливо і завжди як в перший раз хвилююче", — поділився Мірошниченко.

До участі в шоу повертається членкиня журі Національного відбору на "Євробачення-2023" — Юлія Саніна, яка тогоріч була однією з ведучих конкурсу в Ліверпулі.

"Для мене "Євробачення" це музична подія міжнародного масштабу і в першу чергу — мить єднання країн заради підтримки одне одного, це свято музики", — сказала Саніна.

Вперше ведучим Нацвідбору буде стендап-комік та волонтер Василь Байдак.

"Мені дуже цікаво, як воно буде. Це все у мене вперше. Вперше буду ведучим на телебаченні на Нацвідборі на "Євробачення-2024". За офіційність події я буду відповідати лише смокінгом, а от за що я буду відповідати усім — це за приколи. Буду робити все можливе, аби було смішно, цікаво і чесно. І не переживаю, бо веду Нацвідбір із професіоналами. До зустрічі", — розказав Байдак.

У мережі прихильники відзначили, що приємно здивовані вибором ведучих.

"Євробачення-2024" відбудеться у Мальме

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.

Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн.

Нагадаємо, Alyona Alyona оригінально відповіла людям за хейт нової пісні.

Раніше стало відомо, що букмекери прогнозують перемогу Україні на Євробаченні-2024.