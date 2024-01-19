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На фоне слухов о разводе Саниной и Бебко The Hardkiss объявили европейский тур

19 января 2024 21:41
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Стас Кожушко
Редактор
На фоне слухов о разводе Саниной и Бебко The Hardkiss объявили европейский тур
Группа The Hardkiss. Фото: Instagram/the_hardkiss
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В конце прошлого года в сети начала распространяться информация о разводе участников группы The Hardkiss Юлии Саниной и Вала Бебко. Тогда менеджмент рокеров опроверг слухи. А теперь музыканты объявили о датах первой части европейского тура.

Об этом сообщается в соцсетях The Hardkiss.

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Первый концерт рокеры отыграют 25 мая в бельгийском городе Антверпен. Также The Hardkiss выступят в городах Германии и столицах Чехии и Португалии. График не финален, ожидается добавление новых городов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Во время полномасштабной войны рокеры не выступают в Украине из-за безопасности своих фанатов. Перед войной, летом 2021-го, The Hardkiss должны были дать масштабный концерт на НСК "Олимпийский" в столице. Продажа билетов открылась еще в 2020 году. Впрочем, в 2021-м шоу перенесли из-за продления карантина COVID-19.

В комментариях под новым сообщением рокеров спросили, когда ожидать концертов в Украине и что делать с билетами, приобретенными на стадионное шоу. На что участники The Hardkiss заинтриговали: в скором времени предложат фанатам новый формат концерта.

Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина стала одной из ведущих Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме.

концерт
музыка
Юлия Санина
THE HARDKISS
украинские звезды

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