На фоне слухов о разводе Саниной и Бебко The Hardkiss объявили европейский тур

Группа The Hardkiss. Фото: Instagram/the_hardkiss

В конце прошлого года в сети начала распространяться информация о разводе участников группы The Hardkiss Юлии Саниной и Вала Бебко. Тогда менеджмент рокеров опроверг слухи. А теперь музыканты объявили о датах первой части европейского тура.

Об этом сообщается в соцсетях The Hardkiss.

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Первый концерт рокеры отыграют 25 мая в бельгийском городе Антверпен. Также The Hardkiss выступят в городах Германии и столицах Чехии и Португалии. График не финален, ожидается добавление новых городов.

Во время полномасштабной войны рокеры не выступают в Украине из-за безопасности своих фанатов. Перед войной, летом 2021-го, The Hardkiss должны были дать масштабный концерт на НСК "Олимпийский" в столице. Продажа билетов открылась еще в 2020 году. Впрочем, в 2021-м шоу перенесли из-за продления карантина COVID-19.

В комментариях под новым сообщением рокеров спросили, когда ожидать концертов в Украине и что делать с билетами, приобретенными на стадионное шоу. На что участники The Hardkiss заинтриговали: в скором времени предложат фанатам новый формат концерта.

Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина стала одной из ведущих Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме.