Виступ EL Кравчук скасували через скандал — подробиці

Український артист EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk/

Відомий український співак EL Кравчук вперше за всю історію своєї кар'єри зіткнувся з булінгом. Власники популярного закладу на Закарпатті скасували виступ артиста через те, що в нього занадто яскравий сценічний образ.

Про це повідомляє менеджмент артиста та передає Новини.Live.

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EL Кравчук зіткнувся з булінгом

На початку травня артист мав вперше виступити в м. Хуст (Закарпатська область) в клубі-ресторані "FoRest". За місяць до запланованої дати менеджмент артиста погодив усі деталі майбутнього виступу та отримав завдаток, однак концерт скасували.

Запланований концерт EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста

Запланований концерт EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста

Після анонсу виступу EL Кравчук у соціальних мережах, до менеджера артиста зателефонував арт-директор закладу "FoRest" та заявив про те, що отримав негативну реакцію від мешканців міста на майбутню появу співака.

"Якщо ЦЕЙ приїде, то я більше не прийду у ваш ресторан", "Цього п**ара тут бути не повинно", — процитував образливі коментарі мешканців арт-директор закладу "FoRest", однак не надав жодних скриншотів із соціальних мереж.

Артист зізнався, що вперше за усю свою кар'єру стикнувся із такою грубістю та зневажливим ставленням до себе через яскраву зовнішність.

"Я вперше за 29 років своєї кар‘єри зустрічаюсь із такою грубістю, необізнаністю і несучасністю. EL Кравчук на сцені — це завжди про свободу, почуття та шоу. Так було завжди, і всі, хто мене запрошував, розуміли, як виглядає шоу головного неоромантика країни. Я відкритий до співпраці з більш сміливими організаторами", — зазначив EL Кравчук.

Нагадаємо, співак EL Кравчук гнівно розкритикував Ані Лорак — вона "отруїлась" російською пропагандою. Також артист розкритикував проросійські вчинки Івана Дорна.