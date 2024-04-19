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В Закарпатье отменили выступление известного украинского певца из—за внешности — что произошло

19 апреля 2024 14:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Выступление EL Кравчук отменили из-за скандала — подробности
Украинский артист EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец EL Кравчук впервые за всю историю своей карьеры столкнулся с буллингом. Владельцы популярного заведения на Закарпатье отменили выступление артиста из-за того, что у него слишком яркий сценический образ.

Об этом сообщает менеджмент артиста и передает Новини.Live.

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EL Кравчук столкнулся с буллингом

В начале мая артист должен был впервые выступить в г. Хуст (Закарпатская область) в клубе-ресторане "FoRest". За месяц до запланированной даты менеджмент артиста согласовал все детали будущего выступления и получил задаток, однако концерт отменили.

Концерт EL Кравчук
Запланирован концерт EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста
Концерт EL Кравчук
Запланирован концерт EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста

После анонса выступления EL Кравчук в социальных сетях, менеджеру артиста позвонил арт-директор заведения "FoRest" и заявил о том, что получил негативную реакцию от жителей города на будущее появление певца.

"Если ЭТОТ приедет, то я больше не приду в ваш ресторан", "Этого п**ара здесь быть не должно", - процитировал оскорбительные комментарии жителей арт-директор заведения "FoRest", однако не предоставил никаких скриншотов из социальных сетей.

Артист признался, что впервые за всю свою карьеру столкнулся с такой грубостью и пренебрежительным отношением к себе из-за яркой внешности.

"Я впервые за 29 лет своей карьеры встречаюсь с такой грубостью, неосведомленностью и несовременностью. EL Кравчук на сцене — это всегда о свободе, чувствах и шоу. Так было всегда, и все, кто меня приглашал, понимали, как выглядит шоу главного неоромантика страны. Я открыт к сотрудничеству с более смелыми организаторами », – отметил EL Кравчук.

Напомним, певец EL Кравчук гневно раскритиковал Ани Лорак — она "отравилась" российской пропагандой. Также артист раскритиковал пророссийские поступки Ивана Дорна.

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EL Кравчук

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