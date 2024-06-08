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Наче хтось душить — хвора Селін Діон розповіла про нестерпні страждання під час співу

8 червня 2024 13:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наче хтось душить — хвора Селін Діон розповіла про нестерпні страждання під час співу
Співачка Селін Діон. Фото: скрин з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Вийшов трейлер майбутнього інтерв'ю Селін Діон на шоу Today, в якому співачка розповіла про те, як проявляється її хвороба, синдром м'язової скутості. Це захворювання центральної нервової системи викликає прогресуючу м'язову ригідність, часто перетворюючи пацієнтів на "живу статую".

Про це пише Daily Mail.

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У коментарях до трейлера інтерв'ю на YouTube-каналі Today багато хто підтримав Селін. При цьому деякі інтернет-користувачі зазначають, що помітно, як хвороба вплинула на співачку.

 

"Коли я намагаюся співати, відчуття таке, ніби мене хтось душить. Наче хтось тисне на моє горло", — сказала Селін.

За її словами, її стан супроводжується спазмами у різних частинах її тіла, які бувають настільки сильними, що одного разу через це співачка навіть зламала ребра: "Це може бути в районі живота, у хребті, у ребрах. Здається, якщо я поставлю ногу , то вона застрягне в такому положенні. Або те саме може статися із моїми пальцями або руками, коли я готую".

Синдром м'язової скутості діагностували у Селін Діон у 2022 році. Захворювання прогресувало, через що співачка була змушена скасувати свій світовий тур.

Нагадаємо, хвора Селін Діон шокувала неочікуваною появою на церемонії Grammy. А раніше Селін Діон вперше заспівала наживо після новини про її невиліковний діагноз. 

зірки
трагедія
Селін Діон
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