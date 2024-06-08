Будто кто душит — больная Селин Дион рассказала о нестерпимых страданиях во время пения

Певица Селин Дион. Фото: скрин с видео

Вышел трейлер будущего интервью Селин Дион на шоу Today, в котором певица рассказала о том, как проявляется ее болезнь, синдром мышечной скованности. Это заболевание центральной нервной системы вызывает прогрессирующую мышечную ригидность, часто превращая пациентов в "живую статую".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Селин Дион откровенно призналась, какова ее жизнь после новости о диагнозе

В комментариях к трейлеру интервью на YouTube-канале Today многие поддержали Селин. При этом некоторые интернет-пользователи отмечают, что заметно, как заболевание повлияло на певицу.

"Когда я стараюсь петь, ощущение такое, будто меня кто душит. Словно кто-то давит на мое горло", — сказала Селин.

По ее словам, ее состояние сопровождается спазмами в разных частях ее тела, которые бывают настолько сильными, что однажды из-за этого певица даже сломала ребра: "Это может быть в районе живота, в позвоночнике, в ребрах. Кажется, если я поставлю ногу, то она застрянет в таком положении. Или то же может произойти с моими пальцами или руками, когда я готовлю".

Синдром мышечной скованности был диагностирован у Селин Дион в 2022 году. Заболевание прогрессировало, поэтому певица была вынуждена отменить свой мировой тур.

Напомним, больная Селин Дион шокировала неожиданным появлением на церемонии Grammy. А раньше Селин Дион впервые спела вживую после новости о ее неизлечимом диагнозе.