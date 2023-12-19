Селін Діон важко хворіє — сестра співачки розповіла тривожні подробиці про її стан

Співачка Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion/

Старша сестра канадської співачки Селін Діон Клодетт поділилася подробицями хвороби артистки. За словами родички зірки, та більше не "контролює свої м’язи".

Про це пише Daily Mail.

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Подробиці хвороби Селін Діон

Через рік після того, як артистка була змушена скасувати свій світовий тур у грудні минулого року, її родичі припустили, що може пройти деякий час, перш ніж 55-річна Селін повернеться на сцену після своєї боротьби з неврологічним розладом.

Захворювання Селін, яке є прогресуючим і невиліковним, змушує організм атакувати власні нервові клітини та серйозно впливає на рухливість.

"Вона наполегливо працює, але не контролює свої м’язи. Що розбиває моє серце, так це те, що вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала. Наша мама завжди казала їй: "Ти зробиш це добре, ти зробиш це як слід. Це правда, що і в наших, і в її мріях мета — повернутися на сцену. В якій якості? Не знаю. Голосові зв’язки — це м’язи, і серце — це теж м’язи", — розповіла родичка співачки.

Благодійний фонд сім'ї Селін, Fondation Maman Dion, був завалений повідомленнями підтримки зірки.

"Деякі люди втратили надію, тому що це хвороба, про яку мало хто знає. Якби ви тільки знали, скільки телефонних дзвінків отримує Фонд Селін! Люди кажуть нам, що люблять її і моляться за неї. Вона отримує так багато повідомлень, подарунків", — сказала Клодетт.

Раніше Клодетт повідомила, що, незважаючи на роботу з "найкращими дослідниками в цій галузі", стан здоров’я її сестри незначно покращився.

У жовтні Клодетт сказала, що Селін все ще планує повернутися до виступів. Синдром (SPS) може перетворити хворих на "людські статуї". Захворювання, яке, як вважається, вражає лише одну людину з мільйона, також може призвести до спазмів, які створюють достатню силу для перелому кістки. Зірка вперше розповіла про свій діагноз у грудні 2022 року а через кілька місяців скасувала свій світовий тур, який мав розпочатися наприкінці 2023 року.

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