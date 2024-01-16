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Найкрасивіша дівчинка у світі — Кім Кардаш'ян привітала доньку з днем народження

16 січня 2024 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Найкрасивіша дівчинка у світі — Кім Кардаш'ян привітала доньку з днем народження
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Молодшій дочці Кім Кардаш’ян Чикаго Вест виповнилося шість років. Сім'я привітала дитину з днем народження.

Фото з’явились у соціальній мережі Кім Кардаш’ян.

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Кім поділилася кумедними знімками дочки, яка дуже схожа на неї. 43-річна Кім та її колишній чоловік Каньє Вест мають чотирьох дітей: Норт, Сейнт, Чикаго та Псалм. Кім та Каньє розлучилися в листопаді 2022 року після того, як одружилися в Італії у 2014 році.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її дочка Чікаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"З 6-м днем народження, Чикаго! Я, чесно кажучи, не надто багато знала про те, як буде виховувати дівчинку-Козерога, але ти робиш це таким легким, веселим і безтурботним!!! Я вже бачу твою рішучість і амбіції. Ти така розумна, мила, добра для всіх навколо, особливо для своїх двоюрідних братів і сестер! Чарівно бачити вас усіх разом і всю любов, яка існує між нами. Я так люблю тебе Чі Чі і не можу повірити, що тобі 6 років! Я така щаслива бути твоєю мамою!", — прокоментувала світлину Кім Кардаш’ян.

Чикаго часто проводить час з донькою Хлої Кардаш’ян Тру, донькою Роба Кардаш’яна Дрім і донькою Кайлі Дженнер Стормі Вебстер. Її друге ім'я Ноель, таке ж, як у Кім.

Нагадаємо, Мілла Йовович показала рідкісне фото родини у повному складі.

Раніше Pink ніжно привітала чоловіка з річницею колекцією сімейних світлин.

Кім Кардашян
День народження
закордонні зірки
зірки

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