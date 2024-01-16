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Самая красивая девочка в мире — Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения

16 января 2024 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Самая красивая девочка в мире — Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Младшей дочери Ким Кардашьян Чикаго Уэст исполнилось шесть лет. Семья поздравила ребенка с днем рождения.

Фото появились в социальной сети Ким Кардашьян.

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Младшей дочери Ким Кардашьян исполнилось шесть лет

Ким поделилась забавными снимками дочери, очень похожей на нее. 43-летняя Ким и ее бывший муж Канье Уэст имеют четырех детей: Норт, Сеинт, Чикаго и Псалма. Ким и Канье развелись в ноябре 2022 года после того, как поженились в Италии в 2014 году.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"С шестым днем рождения, Чикаго! Я, честно говоря, не слишком многое знала о том, как это будет воспитывать девочку-Козерога, но ты делаешь это таким легким, веселым и беззаботным!!! Я уже вижу твою решимость и амбиции. Ты такая умная, милая, добрая для всех вокруг, особенно для своих двоюродных братьев и сестер! Прекрасно видеть вас всех вместе и всю любовь, которая существует между нами. Я так люблю тебя Чи Чи и не могу поверить, что тебе шесть лет! Так счастлива быть твоей мамой!" — прокомментировала фотографию Ким Кардашьян.

Чикаго часто проводит время с дочерью Хлои Кардашьян Тру, дочерью Роба Кардашьяна Дрим и дочерью Кайли Дженнер Сторми Уэбстер. Ее второе имя Ноэль, такое же, как у Ким.

Напомним, Милла Йовович показала редкое фото семьи в полном составе.

Раньше Pink нежно поздравила супруга с годовщиной коллекцией семейных фотографий.

Ким Кардашьян
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