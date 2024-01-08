Pink ніжно привітала чоловіка з річницею колекцією сімейних світлин

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком відзначає річницю шлюбу. Пара виховує 12-річну доньку Віллоу та семирічного сина Джеймсона.

Приємними спогадами та домашніми знімками подружжя поділилося в Instagram.

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Пара розходилася двічі протягом своїх стосунків: один раз до заручин, а інший раз через кілька років шлюбу.

"За останні 18 років шлюбу ми так багато зробили разом. Виховуємо двох чудових дітей, подорожуємо світом, шукаємо пригоди, кохайте, сперечаємося, миримося, підтримуємо один одного, сміємося, плачемо, сміємося більше, розлучаємося, знову збираємося разом, вечірки, сум і ще мільйон інших речей. Немає нікого на цій планеті, з ким би я хотів це робити, крім тебе. 22 роки життя, і я з нетерпінням чекаю наступних 22. Якщо ти не вб’єш мене першою. Люблю тебе! З ювілеєм", — написав у соціальній мережі чоловік зірки.

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка у свою чергу поділилася серією світлин з домашнього архіву та зробила емоційний допис.

"Коли я зустріла тебе 22 роки тому, я просто хотіла когось, хто б мені не брехав. Я не мала уявлення про побудову спільного життя, близькість, довіру. Це дійсно важко. Я з гордістю ношу наші шрами. Ти моя прекрасна, непорушна скеля. Сім’я, яку ми побудували, історії, які ми сплели разом, і спогади, які ми продовжуємо створювати, варті більше ніж тисяча мільйонів нагород, які будь-хто міг би мені дати. Я люблю тебе і я люблю нас", — написала Pink.

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка Pink з чоловіком. Фото: instagram.com/pink/

Співачка з чоловіком відсвяткували 18-ту річницю весілля. Пара вперше перетнулася в 2001 році на X Games у Лас-Вегасі.

Розмірковуючи про ранні етапи їхнього роману в інтерв’ю USA Today у вересні 2012 року, Pink розповіла, що її початкові почуття до Харта виникли частково, через його образ поганого хлопця як гонщика з мотокросу.

"Після того, як ти проведеш з ним пару ночей у лікарні, коли він зламаний, хвилювання проходить", — пожартувала вона.

Зрештою вона освідчилася Гарту під час фіналу класу Pro 250 у Мамонті, штат Каліфорнія, у червні 2005 року. Вони одружилися 7 січня 2006 року в Коста-Ріці. Через два роки вони розійшлися, але незабаром помирилися. У них з’явилася перша спільна дитина, дочка Віллоу, 2 червня 2011 року. 26 грудня 2016 року вони стали батьками сина, Джеймсона.

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