Напередодні прем'єри фільму "Вонка" у Музеї мадам Тюссо створюють воскову фігуру Тімоті Шаламе

Скульптор працює над фігурою Тіматі Шаламе. Фото: Daily Mail

У Музеї мадам Тюссо, що у Лондоні, з'явиться воскова фігура актора Тімоті Шаламе. Його постать вирішили створити напередодні виходу довгоочікуваного фантастичного фільму "Вонка" про шоколатьє Віллі Вонку, де актор зіграв головну роль.

Про це пише Daily Mail.

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Найвиразніші вилиці

Актора Тімоті Шаламе, який за останні роки став зіркою багатьох відомих фільмів, відмітять у всесвітньо відомому музеї воскових фігур мадам Тюссо у Лондоні. Його збираються презентувати у музеї навесні наступного року, проте митці вже зараз показали деякі частини воскового Тімоті.

Скульптор працює над фігурою Тіматі Шаламе. Фото: Daily Mail

Скульптор працює над фігурою Тіматі Шаламе. Фото: Daily Mail

Скульптори музею поділилися, що вони все ще роздумують, у якому саме одязі зобразити Шаламе, адже його образи цілком екстравагантні.

Проте вже зараз Музею мадам Тюссо вдалося ідеально відобразити кучері та виточені риси обличчя Тімоті по фотографіях. Митці розповіли, що вилиці актора можливо навіть є найвиразнішими, над якими вони працювали.

Все через "Вонку"

Фільм, через який власне і вирішили увіковічнити 27-річного Тімоті Шаламе у воску, "Вонка" — це музичний фентезійний фільм, приквел до фільму 2005-го року "Чарлі і шоколадна фабрика". Він розповідає про молодого шоколатьє Віллі Вонку, який попри все хоче створювати свій шоколад і дарувати його світу, проте стикається з низкою пригод на своєму шляху.

"Вонка" фільм британського виробництва і знімався він також у Великій Британії, тож не дивно, що фігура американського актора Тімоті Шаламе опиниться саме у лондонському музеї.

Сам актор зізнався, що поки що "Вонка" — найулюбленіший для нього фільм з тих, у яких він знімався, адже він зробить життя солодшим, а людей щасливішими.

В Україні "Вонка" вийде у прокат 14 грудня.

Нагадаємо, під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю.

Також ми писали, що Тімоті Шаламе став обличчям бренду Chanel.