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Під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю

4 грудня 2023 12:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала стороннім предметом в обличчя
Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/florencepugh/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Флоренс П'ю була шокована після того, як її влучив в обличчя предмет, який кинули із залу. Інцидент відбувся на сцені в Бразилії під час презентації нової частини "Дюни".

Про це пише Daily Mail.

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27-річна акторка була в Сан-Паулу, Бразилія, на заході Comic-Con, присвяченому промо "Дюни: Частина друга" разом зі своїми колегами Тімоті Шаламе, Остіном Батлером і Зендаєю.

Колеги П'ю перевірили, чи все з нею гаразд після інциденту. Ця ситуація стала останньою у тривожній тенденції, коли знаменитостей закидають предметами на сцені.

У соцмережах шанувальники зірки були обурені.

"Огидно. Дійде до того, що люди не захочуть брати участь у живих заходах чи концертах... якщо їм доведеться хвилюватися про те, що люди закидають їх чимось і вони постраждають".

Один фанат назвав інцидент "повною неповагою", а інший запитав: "Чому люди це роблять?"

Один користувач зазначив, що людей "вже попереджали нічого не кидати на сцену, і вони все одно це зробили".

Минулого тижня співачка Арі Леннокс була засмучена після того, як відвідувач концерту жбурнув пляшку в її бік, коли вона виступала.

Нагадаємо, ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію на червоній доріжці.

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