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В преддверии премьеры фильма "Вонка" в Музее мадам Тюссо создают восковую фигуру Тимоти Шаламе

6 декабря 2023 18:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В преддверии премьеры фильма "Вонка" в Музее мадам Тюссо создают восковую фигуру Тимоти Шаламе
Скульптор работает над фигурой Тимати Шаламе. Фото: Daily Mail
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

В Музее мадам Тюссо в Лондоне появится восковая фигура актера Тимоти Шаламе. Статую ему решили посвятить накануне выхода долгожданного фантастического фильма "Вонка" о шоколатье Вилли Вонке, где актер сыграл главную роль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Самые выразительные скулы

Актера Тимоти Шаламе, за последние годы ставшего звездой многих известных фильмов, отметят во всемирно известном музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. Его собираются презентовать в музее весной следующего года, однако художники уже сейчас показали некоторые части воскового Тимоти.

 

Скульптор работает над фигурой Тимати Шаламе. Фото: Daily Mail
Скульптор работает над фигурой Тимати Шаламе. Фото: Daily Mail

Скульпторы музея поделились, что они все еще раздумывают, в какой именно одежде изобразить Шаламе, ведь его образы вполне экстравагантны.

 

Однако уже сейчас Музею мадам Тюссо удалось идеально отразить кудри и утонченные черты лица Тимоти по фотографиям. Художники рассказали, что скулы актера возможно даже самые выразительные, над которыми они работали.

Все из-за "Вонки"

Фильм, из-за которого и решили увековечить 27-летнего Тимоти Шаламе в воске, "Вонка" — это музыкальный фэнтезийный фильм, приквел к фильму 2005-го года "Чарли и шоколадная фабрика". Он рассказывает о молодом шоколатье Вилли Вонке, который, несмотря ни на что, хочет создавать свой шоколад и дарить его миру, однако сталкивается с рядом приключений на своем пути.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Wonka Movie (@wonkamovie)

"Вонка" фильм британского производства и снимался он также в Великобритании, так что не удивительно, что фигура американского актера Тимоти Шаламе окажется именно в лондонском музее.

Сам актер признался, что пока "Вонка" самый любимый для него фильм из тех, в которых он снимался, ведь он сделает жизнь слаще, а людей счастливее.

В Украине "Вонка" выйдет в прокат 14 декабря.

Напомним, во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.

Также мы писали, что Тимоти Шаламе стал лицом бренда Chanel.

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