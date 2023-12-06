В преддверии премьеры фильма "Вонка" в Музее мадам Тюссо создают восковую фигуру Тимоти Шаламе
В Музее мадам Тюссо в Лондоне появится восковая фигура актера Тимоти Шаламе. Статую ему решили посвятить накануне выхода долгожданного фантастического фильма "Вонка" о шоколатье Вилли Вонке, где актер сыграл главную роль.
Об этом пишет Daily Mail.
Самые выразительные скулы
Актера Тимоти Шаламе, за последние годы ставшего звездой многих известных фильмов, отметят во всемирно известном музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. Его собираются презентовать в музее весной следующего года, однако художники уже сейчас показали некоторые части воскового Тимоти.
Скульпторы музея поделились, что они все еще раздумывают, в какой именно одежде изобразить Шаламе, ведь его образы вполне экстравагантны.
Однако уже сейчас Музею мадам Тюссо удалось идеально отразить кудри и утонченные черты лица Тимоти по фотографиям. Художники рассказали, что скулы актера возможно даже самые выразительные, над которыми они работали.
Все из-за "Вонки"
Фильм, из-за которого и решили увековечить 27-летнего Тимоти Шаламе в воске, "Вонка" — это музыкальный фэнтезийный фильм, приквел к фильму 2005-го года "Чарли и шоколадная фабрика". Он рассказывает о молодом шоколатье Вилли Вонке, который, несмотря ни на что, хочет создавать свой шоколад и дарить его миру, однако сталкивается с рядом приключений на своем пути.
"Вонка" фильм британского производства и снимался он также в Великобритании, так что не удивительно, что фигура американского актера Тимоти Шаламе окажется именно в лондонском музее.
Сам актер признался, что пока "Вонка" самый любимый для него фильм из тех, в которых он снимался, ведь он сделает жизнь слаще, а людей счастливее.
В Украине "Вонка" выйдет в прокат 14 декабря.
Напомним, во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.
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