Напередодні Різдва на фронті загинув відомий актор

Актор, захисник України Богдан Колесник. Facebook/ukrainefilmagency

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Першою про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.

Інформацію про смерть Колесника оприлюднило й Держкіно.

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Загибель актора Богдана Колесника

Уродженець Кривого Рогу здобув акторську професію у Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну зіграв чимало різноманітних ролей у відомих у серіалах. Серед них, зокрема, "Супер копи", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

Після початку повномасштабної війни пішов добровольцем у ТрО, а потім на передову. Йому було лише 36 років.

Загибель колеги прокоментувала й Народна артистка України Ольга Сумська. Також вона додала посилання на банку збору для родини полеглого захисника.

"Ще одна втрата… Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка… Глибокі співчуття близьким Богдана!" — написала Сумська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ДТП трагічно загинув актор "Молодого театру" разом зі своїм братом, коли їхали до матері на Різдво. Також ми розповідали, що стала відомою причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання".