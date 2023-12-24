В канун Рождества на фронте погиб известный актер

Актер, защитник Украины Богдан Колесник. Фото: Facebook/ukrainefilmagency

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб актер театра и кино, военнослужащий Богдан Колесник. Первой об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.

Информацию о смерти Колесника обнародовало и Госкино.

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Гибель актера Богдана Колесника

Уроженец Кривого Рога получил актерскую карьеру в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. До полномасштабного вторжения РФ в Украину сыграл множество разнообразных ролей в известных в сериалах. Среди них "Супер копы", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

После начала полномасштабной войны пошел добровольцем в ТРО, а затем на передовую. Ему было всего 36 лет.

Гибель коллеги прокомментировала и Народная артистка Украины Ольга Сумская. Также она добавила ссылку на банку сбора для семьи павшего защитника.

"Еще одна потеря... Выполняя боевую задачу, сегодня погиб наш коллега, талантливый украинский актер Богдан Колесник. Светлая память нашему Герою! Остались жена и маленькая дочь... Глубокие соболезнования близким Богдана!", – написала Сумская.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТП трагически погиб актер "Молодого театра" вместе со своим братом, когда ехали к матери на Рождество. Также мы рассказывали, что стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви".