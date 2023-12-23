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Стала відома причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання"

23 грудня 2023 11:49
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Стас Кожушко
Редактор
Стала відома причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання"
Американський актор Раян О'Ніл. Фото: Google
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Стас Кожушко
Редактор

На початку цього місяця помер американський актор Раян О'Ніл. Він відомий, зокрема, за ролями в "Історії кохання" та "Баррі Ліндоні". Зірці було 82 роки. Зараз стала відома причина смерті.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Причина смерті Раян О'Ніла

Кінозірка помер від застійної серцевої недостатності після того, як протягом багатьох років страждав від кардіоміопатії. Перед смерттю його госпіталізували до центру охорони здоров’я у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

У свідоцтві про смерть не зазначено жодних інших сприяючих факторів. Зірку "Історії кохання" поховали в Меморіальному парку та моргу братів Пірсів Вествуд-Віллідж. 

Американський актор Раян О'Ніл у фільмі "Історія кохання". Фото: Google

Згідно з інформацією Єльської школи медицини, застійна серцева недостатність належить до нездатності серця задовольнити потребу організму в крові.

Кар'єра Раяна О'Ніла почалася наприкінці 1950-х років і досягла свого піка до 1970-х. Актор брав участь у серіалі "Пейтон-Плейс", комедіях "Головна подія" та "Торгівці мріями". Раян активно знімався до кінця XX століття.

2001 року О'Нілу діагностували хронічну лейкемію. 2012 року лікарі також виявили в артиста рак простати.

Нагадаємо, раніше ми писали про страхи королеви Єлизавети II перед смертю. Також ми розповідали про причину несподіваної смерті зірки серіалу "Друзі", актора Метью Перрі.

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