Стала відома причина смерті актора оскароносного фільму "Історія кохання"
На початку цього місяця помер американський актор Раян О'Ніл. Він відомий, зокрема, за ролями в "Історії кохання" та "Баррі Ліндоні". Зірці було 82 роки. Зараз стала відома причина смерті.
Про це повідомляє видання Page Six.
Причина смерті Раян О'Ніла
Кінозірка помер від застійної серцевої недостатності після того, як протягом багатьох років страждав від кардіоміопатії. Перед смерттю його госпіталізували до центру охорони здоров’я у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.
У свідоцтві про смерть не зазначено жодних інших сприяючих факторів. Зірку "Історії кохання" поховали в Меморіальному парку та моргу братів Пірсів Вествуд-Віллідж.
Згідно з інформацією Єльської школи медицини, застійна серцева недостатність належить до нездатності серця задовольнити потребу організму в крові.
Кар'єра Раяна О'Ніла почалася наприкінці 1950-х років і досягла свого піка до 1970-х. Актор брав участь у серіалі "Пейтон-Плейс", комедіях "Головна подія" та "Торгівці мріями". Раян активно знімався до кінця XX століття.
2001 року О'Нілу діагностували хронічну лейкемію. 2012 року лікарі також виявили в артиста рак простати.
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