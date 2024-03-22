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Наталія Могилевська підтримала українців новою піснею про життя під час війни

22 березня 2024 15:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Наталія Могилевська підтримала українців новою піснею про життя під час війни
Співачка Наталія Могилевська. Фото: менеджмент співачки
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська  презентувала нову пісню під назвою "Журба". Артистка підтримала новою композицією українців, які попри постійні обстріли знаходять у собі сили любити життя.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Нова композиція Могилевської

Зірка вирішила підтримати новою піснею "Журба" незламний дух українців, які попри постійні обстріли росіян знаходять в собі в собі сили любити життя.

Кадри до нової композиції були зняті під час туру співачки "Одне велике серце". Подорожуючи містами України, зірка проводила концерти під обстрілами та тривогами.

"Журба" розповідає про те, як українці попри постійний біль та страх продовжують мріяти та вірити у нашу країну.

Зірка написала нову пісню для того, щоб показати, як творчість допомагає нашим людям переживати цей біль і жах, який принесли на нашу землю росіяни. 

"Не журися, моя Україно! Цю пісню я створила, щоб підтримати наш дух, щоб знайти в серці сили і радість зустріти весну, зустріти сонце, посіяти новий врожай. Щоб знайти в собі сили любити життя і не журитися попри будь-які тривоги й страхи.", — написала Могилевська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська зупинила концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу та вирушила допомагати постраждалим. Також співачка  закликала допомогти дизайнеру Олексію Залевському, який страждає на важку недугу.

Наталія Могилевська
обстріли
шоу-бізнес
українські зірки
пісня
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Росія
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Прем'єра

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