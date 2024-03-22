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Наталья Могилевская поддержала украинцев новой песней о жизни во время войны

22 марта 2024 15:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Наталья Могилевская поддержала украинцев новой песней о жизни во время войны
Певица Наталья Могилевская. Фото: менеджмент певицы
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила новую песню под названием "Журба". Артистка поддержала новой композицией украинцев, которые, несмотря на постоянные обстрелы, находят в себе силы любить жизнь.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Новая композиция Могилевской

Звезда решила поддержать новой песней "Журба" несокрушимый дух украинцев, которые, несмотря на постоянные обстрелы россиян, находят в себе силы любить жизнь.

Кадры для новой композиции были сняты во время тура певицы "Одно большое сердце". Путешествуя по городам Украины, звезда проводила концерты под обстрелами и тревогами.

"Журба" рассказывает о том, как украинцы, несмотря на постоянную боль и страх, продолжают мечтать и верить в нашу страну.

Звезда написала новую песню для того, чтобы показать, как творчество помогает нашим людям переживать эту боль и ужас, которые принесли на нашу землю русские.

"Не печалься, моя Украина! Эту песню я создала, чтобы поддержать наш дух, чтобы найти в сердце силы и радость встретить весну, встретить солнце, посеять новый урожай. Чтобы найти в себе силы любить жизнь и не печалиться, несмотря на какие-то тревоги и страхи.", — написала Могилевская.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская остановила концерт в Кривом Роге после ракетных обстрелов и отправилась помогать пострадавшим. Также певица призвала помочь дизайнеру Алексею Залевскому, который страдает тяжелым недугом.

Наталия Могилевская
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