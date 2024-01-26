Наталія Могилевська зізналася, кому присвятила свою автобіографічну виставу

Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Співачка Наталія Могилевська нещодавно зізналася, що вона стала мамою. Артистка разом з чоловіком вдочерила двох дівчат на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі зірки.

Читайте також:

Артистка змінила афішу на своє фото разом з дівчатками

У своїх соцмережах вона повідомила, що вистава "Доньки", яка вже понад рік радує глядачів, присвячена саме її донечкам. Зірка закликала не залишати без уваги дітей, які залишилися без батьків.

"Вистава існує більше як рік, але тільки сьогодні зі сцени я можу сказати, кому вона була присвячена… Приходьте, і якщо ви не наважилися зробити певний крок, нехай ця вистава додасть вам сміливості і наснаги. Тому що, на жаль, ще дуже багато дітей в країні не мають своєї родини…" — коментує Наталя.

Артистка додала, що на найближчий виставі вона розповість глядачам про своїх доньок та про її шлях стати мамою.

"Вистава автобіографічна — це моя розмова із мамою, якої вже немає. Про те, що я не встигла їй сказати, про те, що мої мрії здійснилися… З гумором та самоіронією. Щемливо, ніжно, драматично. Про все. І саме зараз, мама, я пишу історії моєї, тепер великої родини. Це буде новий монолог у виставі. І хай сила нашого Роду захистить і мене і нашу Країну", — зазначила співачка.

Нагадаємо, Могилевська вперше у статусі мами представила пісню про сімейне щастя.

Раніше Наталія Могилевська презентувала пісню про незламних українців.