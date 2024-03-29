Могилевська зізналася, що її били в дитинстві — як зірка виховує доньок

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася методами виховання названих доньок. Зірка замість криків та фізичної сили намагається відкрито спілкуватися із дітьми.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Ukraine World News.

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Могилевська поділилася методами виховання дітей

Зірка взяла з дитячого будинку двох сестер, одній з них три роки, а іншій — 12. Дівчат звати Мішель і Софія. Діти мають непросту долю та вимушені були рятуватися від війни.

Співачка серйозно підійшла до виховання доньок і зараз постійно вчиться та читає багато спеціалізованої літератури. Могилевська вважає, що не можна карати дівчат криком чи силою. Вона зізналась, що такі методи виховання травмували її у дитинстві і зараз вона не хоче таким чином шкодити своїм дітям.

"Я не б’ю і не кричу. Ці речі травмують і травмували мене. І взагалі травмують людей. Я сьогодні читаю книжки, як треба виховувати. І я розумію, що нормальна спокійна бесіда, очі, які тебе зрозуміли, це набагато швидший спосіб, як навчити дитину. Дати по сраці, це довгий шлях. Через травми, через образи і решта. Тобто це дитяча поведінка у батьків", — пояснює зірка.

Співачка вважає, що важливо побудувати із доньками довірливі стосунки. Зірка намагається виховувати доньок добрим словом та підтримкою.

"Доросла поведінка, вона інша: давай сядемо, поговоримо, що тобі не зрозуміло. Я для тебе повністю безпечна. Давай так домовимось, я все одно буду тебе любити, що б ти не зробила. Чим я можу тобі як батько, як мати допомогти", — поділилась Могилевська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська зупинила концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу та вирушила допомагати постраждалим. Також співачка закликала допомогти дизайнеру Олексію Залевському, який страждає на важку недугу.