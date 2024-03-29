Могилевская призналась, что ее били в детстве — как звезда воспитывает дочек

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась методами воспитания названных дочерей. Звезда вместо криков и физической силы пытается открыто общаться с детьми.

Об этом она рассказала в интервью Ukraine World News.

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Могилевская поделилась методами воспитания детей

Звезда взяла из детского дома двух сестер, одной из них три года, а другой — 12. Девочек зовут Мишель и София. Дети имеют непростую судьбу и вынуждены были спасаться от войны.

Певица серьезно подошла к воспитанию дочерей и сейчас постоянно учится и читает много специализированной литературы. Могилевская считает, что нельзя наказывать девочек криком или силой. Она призналась, что такие методы воспитания травмировали ее в детстве и сейчас она не хочет таким образом вредить своим детям.

"Я не бью и не кричу. Эти вещи травмируют и травмировали меня. И вообще травмируют людей. Я сегодня читаю книги, как нужно воспитывать. И я понимаю, что нормальная спокойная беседа, глаза, которые тебя поняли, это гораздо более быстрый способ, как научить ребенка. Дать по жопе — это долгий путь. Через травмы, через оскорбления и другое. То есть это детское поведение у родителей", — объясняет звезда.

Певица считает, что важно построить с дочерьми доверительные отношения. Звезда пытается воспитывать дочерей добрым словом и поддержкой.

"Взрослое поведение, оно другое: давай сядем, поговорим, что тебе непонятно. Я для тебя полностью безопасна. Давай так договоримся, я все равно буду тебя любить, что бы ты ни сделала. Чем я могу тебе как отец, как мать помочь", — поделилась Могилевская.

Напомним, ранее мы писали, что Могилевская остановила концерт в Кривом Роге после ракетных обстрелов и отправилась помогать пострадавшим. Также певица призвала помочь дизайнеру Алексею Залевскому, который страдает тяжелым недугом.